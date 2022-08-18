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卓永興笑言「鼠王」有專利　梁美芬：歡迎官員議員冠用

政治 18:40 2022/08/18

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立法會議員梁美芬稱，希望香港區區有鼠王。（資料圖片）

立法會議員梁美芬當年因捉老鼠成名，被冠以「鼠王芬」的稱號。傅流螢聽聞，率領跨部門打擊衞生黑點的政務司副司長卓永興，昨日出席立法會前廳交流會時，笑言勿稱其「鼠王興」，因該名有專利，怕梁美芬「嬲豬」。

昨日的交流會，梁美芬並不在場。不過，她今日隔空回應卓永興話，鼠王稱呼無專利，歡迎更多有心治理鼠患的官員、議員冠用。她說：

愈多官員議員肯做「鼠王」愈好，最好香港區區有「鼠王」

話說2008年初，梁美芬針對旺角區鼠患問題，曾高調邀請內地滅鼠專家，在旺角快富街一帶示範滅鼠。雖然梁美芬沒有親自出手滅鼠，但當日她與十多隻「戰利鼠」的合照，登上翌日報章頭版，並被網民冠以「鼠王芬」稱號。

梁美芬今日又分享稱，自己從政之前是大律師和大學教授，因為不少朋友不喜歡「鼠王芬」這個花名，甚至替她不值，認為這個稱呼有貶低之意。

但梁美芬自己認為：

其實議員因為跟進民生議題得到綽號，是市民對工作的肯定，顯示他們記得議員肯放下身段，貼地跟進過鼠患問題。

她強調，「鼠王」這個稱號從來都沒有專利。官場政界每多一個「鼠王」，就代表有多一個官員議員願意切實排解民生憂難，誠然是香港之福，最好就係區區有鼠王！又話副司長若真的做了「鼠王興」，對市民來說一定是好消息。

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撰文 : 傅流螢

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