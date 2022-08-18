【分離焦慮】2歲女不願上學患分離焦慮　回家發脾氣扭抱扯頭髮

▲ 2歲女不願返學，返屋企情緒反應大，做媽媽除咗心痛女兒，自己也身心疲累。

不少年幼小孩的父母都擔心子女初上學會出現分離焦慮症，會有不良反應，如；爆喊、不想入學校，甚至說不要上學，有些更會將不良情緒帶回家，台灣有媽媽大呻，兩歲的女兒因不適應幼兒園的環境，回家後大發脾氣，甚至扯媽媽的頭髮以示不滿。

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日前有台灣媽媽在D Card發帖，主題為「討論 孩子上幼兒園回家這樣該如何是好？」，指女兒個性比較害羞、內向兼慢熱，從出生到現在兩歲多都是自己湊或阿公阿嫲湊，知道孩子剛上幼兒園一定會不適應，在學校哭或是早上出門哭不要上學也很正常，就算回家鬧脾氣、對家長宣洩情緒、不自己吃飯，她也可以理解，也能夠包容她在學校壓抑太久，回家釋放的心情….

該名台媽希望女兒可以慢慢接受上學，所以上網搜索不少相關資料，如；上學前講故事給她聽、放學後稱讚她勇敢給她鼓勵、擁抱她、安撫她的情緒、和她聊聊上學的事情，甚至給她小任務去問其他老師姐姐的名字……等

女兒反應大 媽媽心力交瘁

她理解到從出生到現在因為身邊都是熟人，第一次到陌生的群體環境，身邊的人不再圍著她轉難以適應，所以放學回家，女兒便一直哭著要媽媽抱，媽媽給她大大的擁抱稱讚她、安撫她，希望能帶給她足夠的安全感，但最後也無法滿足她…就算她喜歡的玩具也不要，熟人親戚抱也不要，就連平常喜歡的事情都不想了，

口中只不斷重複媽媽抱抱….吃飯抱，走路抱我都可以儘量滿足她…但是媽媽自己想上廁所也要抱…洗澡也要抱…原本爸爸都會幫她換衣服吹頭髮也都不行了，回家變得誰都不要只要媽媽抱著…

樓主續指，更可怕的是在半夜每兩個小時醒來哭，哭著要樓主抱去客廳又要喝奶，兩歲多了，半夜喝奶還喝4、5次，原本樓主也很有耐性請女兒冷靜，但現在哭得死去活來，最後竟然直接扯樓主的頭髮表示她的不滿，樓主懷疑自己是否太早送她上幼兒園，

雖然很心疼她還沒能夠適應新環境，每每起來哭都盡力溫柔聲音安撫她拍拍她，但是被扯頭髮那瞬間，我真的也快崩潰了…直接跟她一起哭…真的就是種走投無路的感覺，心好累好無力，到底要我怎樣…

註冊言語治療師Ms Wincy曾在TOPick分享「分離焦慮症」的處理，並列舉3個步驟助子女跨過難關，她表示一批年紀小的莘莘學子，未能適應回校上課，繼而出現激烈的情緒反應，而對於未明白為何要上學的幼童，較容易出現長時間的適應問題。一旦出現處理不當，更有可能成為長久的心理陰影。

如果想幫助小朋友更容易跨過這過度期，就要學起以下幾個方法：

1. 自製視覺提示

在家裏掛起一個月曆，每天和小朋友一起讀日期，並鼓勵以顏色筆塗去當天日子。家長可以在上課日貼上貼紙，讓小朋友「看到」上課日，增加心理準備。

2. 調整生活作息

有些家庭的小朋友在上課日與非上課日有不同的作息時間。上課期間，小朋友的生理時鐘可能會出現不適應的情況。協助孩子建立固定的作息時間，能減低孩子生理上的不適應。

3. 接送策略

上課初期，回校日數不多。有些家長暫停校巴服務，改為親自接送。父母送別孩子入校門的瞬間，有些孩子會因為分離的感覺難受而哭成淚人。父母應每天在固定的位置，送別孩子交托老師後，轉身離開。這能縮短孩子分離父母的時刻，更快回到課室玩玩具「分散注意力」。

而分階段復課下，不少學童容易出現分離焦慮情緒。家長應密切關注孩子的情緒表現，一旦有擔憂，應向老師或學校社工求助。

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責任編輯︰王明芳