【紓緩塞車】政府擬擴闊獅子山隧道變三線行車　料2025年動工　

▲ (經濟日報資料圖片)

獅子山隧道結構呈老化，路政署正計劃為獅子山隧道進行改善工程，會建造一條長約 1.4公里的3條行車線，希望提升交通流量，解決擠塞問題。路政署主要工程管理處副處長張家亮今日（18日）表示，平均每日有9萬架次車輛使用，經常出現擠塞，若龍翔道將有獨立行車線直入隧道，相信可以避免九龍塘窩打老道大排長龍。

張家亮接受電台訪問時指，現時獅隧經常要維修保養，很多時要深夜進行，日後翻新工程期間，為維持隧道運作，政府會在兩條管道中間鑽挖，不用爆破，因此所需工程時間會較長，預計工程由2025至2029年，在2033完成南行線擴閣，2034完成工程。

時間好短，得幾小時，物料僅僅乾涸就重開通車，正如年紀大要醫生一樣，日後所需維修時間更長，如果有一些輕微的交通意外或者壞車，影響就算只是其中一條線，其實都會造成一個很嚴重的交通擠塞。因為它只有兩線，有時塞到何文田、沙田又塞到很遠，所以希望能解決獅子山隧道韌性的問題

他又稱，明白居民擔心噪音及空氣污染 ，強調施工過程有嚴格規定，而且工程期間的封路工作會在深夜進行，相信影響不大。

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責任編輯：余思嵐