  • 28°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 10:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紓緩塞車】政府擬擴闊獅子山隧道變三線行車　料2025年動工　

社會 10:21 2022/08/18

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

(經濟日報資料圖片)

獅子山隧道結構呈老化，路政署正計劃為獅子山隧道進行改善工程，會建造一條長約 1.4公里的3條行車線，希望提升交通流量，解決擠塞問題。路政署主要工程管理處副處長張家亮今日（18日）表示，平均每日有9萬架次車輛使用，經常出現擠塞，若龍翔道將有獨立行車線直入隧道，相信可以避免九龍塘窩打老道大排長龍。

張家亮接受電台訪問時指，現時獅隧經常要維修保養，很多時要深夜進行，日後翻新工程期間，為維持隧道運作，政府會在兩條管道中間鑽挖，不用爆破，因此所需工程時間會較長，預計工程由2025至2029年，在2033完成南行線擴閣，2034完成工程。

時間好短，得幾小時，物料僅僅乾涸就重開通車，正如年紀大要醫生一樣，日後所需維修時間更長，如果有一些輕微的交通意外或者壞車，影響就算只是其中一條線，其實都會造成一個很嚴重的交通擠塞。因為它只有兩線，有時塞到何文田、沙田又塞到很遠，所以希望能解決獅子山隧道韌性的問題

他又稱，明白居民擔心噪音及空氣污染 ，強調施工過程有嚴格規定，而且工程期間的封路工作會在深夜進行，相信影響不大。

 

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【屍體發現】元朗女子倒斃屋內喉嚨插刀　將案列作屍體發現
今日 08:59
【屍體發現】元朗女子倒斃屋內喉嚨插刀　將案列作屍體發現
【澳門入境】今起入境澳門毋須出示打針證明　僅須持核酸檢測陰性結果
今日 09:03
【澳門入境】今起入境澳門毋須出示打針證明　僅須持核酸檢測陰性結果
【傷人】元朗按摩院女子遭毛巾箍頸　29歲男涉意圖嚴重傷人被捕
今日 09:31
【傷人】元朗按摩院女子遭毛巾箍頸　29歲男涉意圖嚴重傷人被捕
【加強抗疫】消防處機場抗疫車輛增班次　24小時運作日間每半小時一班
今日 09:46
【加強抗疫】消防處機場抗疫車輛增班次　24小時運作日間每半小時一班

你可能感興趣

【屍體發現】元朗女子倒斃屋內喉嚨插刀　將案列作屍體發現
今日 08:59
【屍體發現】元朗女子倒斃屋內喉嚨插刀　將案列作屍體發現
【澳門入境】今起入境澳門毋須出示打針證明　僅須持核酸檢測陰性結果
今日 09:03
【澳門入境】今起入境澳門毋須出示打針證明　僅須持核酸檢測陰性結果
【傷人】元朗按摩院女子遭毛巾箍頸　29歲男涉意圖嚴重傷人被捕
今日 09:31
【傷人】元朗按摩院女子遭毛巾箍頸　29歲男涉意圖嚴重傷人被捕
獅子山 九龍 空氣污染 工程 路政署 九龍塘

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
12:09 2022/08/17
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
20:23 2022/08/17
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族