【MIRROR成員】Edan不參與音樂會爵屎欲退票　商台回覆：需與該贊助商直接聯絡

MIRROR紅館演唱會意外發生以後MIRROR 12位成員停工。由商業電台叱咤903舉辦的《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》將會如期於今年9月9日舉行，商台早前在社交平台宣布「MIRROR成員Lokman及呂爵安將不會參與是次演出」，即是演出單位由16個變為14個。

是次音樂會的門票不設公開發售，樂迷只可參與不同的換票計劃，而本來一心支持Edan的一群「爵屎」就因偶像缺席而打算退票，可惜求助無門。

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無法退票？

一名爵屎在贊助商平台以90000分兌換兩張A區門票，他本來在商台正式公布Edan缺席前已向相關平台查詢，對方當時指需等主辦方公布後再安排。

後來，當商台早正式宣布Lokman、Edan不會參與該音樂會演出，爵屎就再向贊助商平台查詢，對方表示因如期舉行，故主辨方未能安排退票。

該名爵屎再向商台查詢，不過依然未可獲得更多詳情：「你好，有關《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》門票，本台並沒作公開發售，而個別贊助商的換票計劃及安排均有異，因此閣下如透過個別贊助商換取門票，並對換領條款有查詢，需與該贊助商直接聯絡。謝謝。」

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向消委會+海關舉報

暫未可解決「退票無門」的困境，該位爵屎向海關、消費者委員會舉報，皆因他指出演出單位數目變動可能違反《商品說明條例》。他又批評主辦方的處理手法不當，指部份海報依然有Lokman與Edan，會令部份人也換了票。

▲ 《叱咤樂壇Brand New Live 生力軍音樂會》將於9月9日舉行。

MIRROR停工

大會主辦單位大國文化及MakerVille在8月12日發出聲明，指經過與MIRROR的溝通後，理解各成員均需要時間和空間去調整身心及疏理情緒，決定暫停MIRROR於本月及下月的公開活動，但又強調「不代表MIRROR 12子會就此停下來」。

MIRROR停工兩個月，音樂演出、品牌活動、廣告、商演等全部延期，保守估計損失超過千萬元。