【申免刑罰】選舉期間遲交支持同意書　特首李家超申免刑罰今午判決

▲ 行政長官李家超。（資料圖片）

特首李家超於行政長官選舉期間，未有根據《選舉程序（行政長官選舉）規例》，於指定時間向選舉管理委員會呈交3份選舉廣告的支持同意書副本，早前入稟高院申請豁免刑罰。法官今（18日）開庭處理，雙方已呈交書面陳詞，毋須於庭上再作陳詞。律政司一方要求申請人支付訟費，申請人表示同意。法官押後今午4時半頒布判決。



申請人李家超，答辯人律政司司長。聆訊今於高等法院進行，雙方早前已呈交書面陳詞，因此毋須於庭上再作陳詞。法官只向申請人一方確認，誓章中提及的同意書和支持同意書是否相同，以及於4月1日至21日期間，申請人是否已收到963份同意書，申請人一方表示確認。

律政司一方表示沒有補充陳詞，但要求申請人支付訟費，申請人一方表示同意。法官押後至今天下午4時半頒布書面判決。



申請人早前於入稟狀指出，未有根據《選舉程序（行政長官選舉）規例》，依選舉管理委員會訂明之時間內，即有關3個選舉廣告於4月13、17日及18日發布後1個工作天，呈交有關選舉廣告的3份支持同意書副本作檢視，要求法庭豁免申請人未有遵守有關規例的刑罰。



根據有關規例，任何人沒有遵守規例訂明的其中兩款，即屬犯罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。



【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧