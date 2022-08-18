【育兒經】請別未經同意丟棄子女的東西 育兒專家：對孩子是種打擊和失落

▲ 請別隨意丟棄子女的玩具。（劇照）

早前有家長與筆者分享，沒想到把孩子沒有用的東西掉了，一個幾歲小朋友的反應會這麼大。「那只不過是一些不再用的東西、不再玩的玩具．．．．．．」你都有類似的經驗與想法嗎？

筆者經常指出幼兒教育應以幼兒為本，這涉及尊重幼兒的概念。其實未經同意就把孩子的東西掉了，對孩子是種打擊和失落。我們打擊了對孩子基本的尊重，被掉的東西即使是父母花錢買的，但買了給孩子東西就是他的，擁有權亦是他的。那麼，孩子自然有權決定要怎麼處理自己的東西，這是基本的尊重。試想想，你不以身作則尊重孩子，生活中沒有一個良好的示範，孩子又怎能從中學會尊重別人？

我們不理會孩子的感受，隨意棄掉孩子的東西，孩子沒有屬於自己東西的「話事權」，情緒自然感到失落。跟棄掉的物件告別，其實是孩子學習接受新事物，學習跟已建立習慣的事物告別的一個過程。這更是學習如何排解失落情緒的一個好機會，這個經驗有助提升孩子往後面對失落和適應新環境的能力。

最新影片推介：

家長們，即使你認為想棄掉的東西又破又舊，家中根本再沒有位置擺放，也應先跟孩子溝通。家長可以理性地跟孩子商量，如果不棄掉那些東西，大家就沒有地方放置新的東西；孩子也沒有地方再放置新的玩具。家長可借此機會請孩子選擇棄掉一些舊的、壞的玩具，或考慮把少玩的、不再喜歡的送贈別人，又或是想辦法騰出空間，一起解決當前的問題。

孩子如果不願意掉東西，可以問他原因。如果是因為東西久了有感情，就討論有甚麼方法可不佔空間地收藏好；如果孩子只是以為舊東西還可以用，就坦白講出成人的想法，給孩子一些時間習慣替換，時間到了再請他拿去掉。切記過程間要真心聆聽孩子的想法，盡量由孩子決定，讓孩子學會彼此尊重的處理手法，不要一錘定音。別小看這一步，這絕對是經營親子關係的重點。

如果家長想棄掉的物件是幼兒的安全物，即給予幼兒安全感的那件東西，即使再破再舊，物件還是掉不得。因為，這物件有很重要的地位，能在幼兒情緒起伏時，成為當下的安全來源。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9