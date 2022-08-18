【肺癌療法】中大莫樹錦等專家揭新標靶藥減慢腦轉移　有望成為一線治療方案

▲ 中大揭新標靶藥改善無惡化存活期及減慢腦轉移，有望成為一線治療方案。（資料圖片）

香港中文大學醫學院教授莫樹錦與國際肺癌專家團隊早前針對帶有「間變性淋巴瘤激酶（ALK）基因變異」的晚期非小細胞肺癌進行一項第三期臨床試驗，結果發現不論病人是否存在腦轉移，第三代ALK抑制劑「Lorlatinib」具潛力成為一線治療方案。數據顯示，與第一代標靶治療相比，新標靶藥可以改善病人的無惡化存活期，並減慢癌細胞進入中樞神經系統，限制腫瘤擴散至腦部。另外，一半的中樞神經系統不良事件在沒有干預措施或調整Lorlatinib劑量的情況下得以解決。研究結果已於國際醫學期刊《Journal of Clinical Oncology》發表。

過半數ALK陽性非小細胞肺癌病人出現腦轉移

肺癌是全球第二最多人罹患的癌症，每年約有180萬人死於此病。在本港，肺癌更是頭號癌症殺手，每年有逾4,000宗新症。肺癌患者中，接近八成為「非小細胞肺癌」患者，當中有百分之五屬ALK陽性個案。肺癌轉移至腦部十分常見，當中帶有ALK或表皮生長因子受體（EGFR）基因變異的非小細胞肺癌患者的風險最高，超過一半會出現腦轉移。

Lorlatinib較Crizotinib顯著改善無惡化存活期及減慢腦轉移

研究由全球多間癌症中心和醫學院合作開展，共招募296名 ALK 陽性晚期或轉移性非小細胞肺癌患者進行一項開放標籤、隨機對照的第三期臨床試驗。患者均從未接受腦轉移相關治療。患者被隨機分配接受口服Lorlatinib（每日一次100毫克）或口服Crizotinib（每日兩次250毫克）治療，並定期進行腫瘤評估，包括每8周一次的磁力共振影像掃瞄及定期匯報病人的狀況。

結果顯示新標靶藥Lorlatinib比第一代標靶藥Crizotinib在管理腫瘤進展及減慢腦轉移兩方面的表現都較優勝。不論患者在接受臨床治療前是否患有腦轉移， Lorlatinib的12個月無惡化存活期比率均比Crizotinib高（詳細數據見表一）。另一方面，Lorlatinib大幅減慢癌細胞進入中樞神經系統的時間（詳細數據見表二）。服用新藥的患者當中，一半的中樞神經系統不良事件在沒有干預措施或調整劑量的情況下得以解決。

中大醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦表示，儘管第二代 ALK 抑制劑Alectinib、Brigatinib及Ensartinib在治療腦轉移患者方面的成效比第一代抑制劑Crizotinib優勝，但對於出現腦轉移非小細胞肺癌患者的預後仍然不理想。因此，團隊著力探究第三代抑制劑的成效，尤其是它在控制中樞神經系統病情進展的表現。很高興證實第三代 ALK 抑制劑Lorlatinib具治療潛力，並成為新的臨床建議，讓患者受惠。美國食品及藥物管理局和歐盟委員會已相繼批准使用。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路 骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜