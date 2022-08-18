【星二代】任達華18歲女兒盡得母親神基因　任晴佳正式出道當模特兒【多圖】

▲ 任達華18歲女兒任晴佳正式出道當模特兒。

任達華與名模太太琦琦的女兒任晴佳（Ella）得天獨厚，盡得母親超強基因，早於15歲已開始當模特兒，並登上5大時尚雜誌《ELLE》、《VOGUE》《COSMOPOLITAN》、《Marie Claire》、《Harper’s BAZAAR》香港版，成為各大品牌的新寵兒，不時獲邀出席活動。

去年更初次登上時裝騷舞台，與國際級名模劉雯與賀聰同場行騷，Ella的氣場不輸其他名模。

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完美模特兒身材

現年18歲的Ella擁有九頭身、1.8米傲人身高，一雙42吋逆天長腿，令不少女生羨慕。這副完美模特兒身材，正正遺傳媽媽琦琦。

兩母女近月飛往歐洲旅遊，不時在社交平台分享旅行點滴，媽媽更為女兒化身私人攝影師影靚相，靚人與靚景，不用修圖也吸盡like！

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Ella上月為內地時尚雜誌拍攝了一輯復古美照，並邀請了香港著名攝影師夏永康（Wing Shya）負責操刀。

適逢香港回歸中國25周年，相片以香港地道風為主題，包括在霓虹燈街道、懷舊果欄取景，配合Ella的氣質，整輯相片極有味道。

▲ （Instagram圖片）

名模出身的媽媽琦琦為女兒感到驕傲，她在微博分享相片，以「中國香港新生代模特」形容Ella，宣布女兒正式出道：

香港是一座夢幻的城市，在這裏承載着許多人的夢想和欲望，香港回歸25周年之際，《新視頻 Wonderland.》特約著名攝影師@夏永康wingshya ，與中國香港新生代模特@任晴佳Ella ，共同参與本次「欲望」大片的拍攝，用鏡頭記錄與展現年輕一代眼中充滿欲望與魅力的香港。

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