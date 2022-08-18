【校花校草2022】影帝現身校花校草真人騷？　Shadow+皓嵐奪傳媒最喜愛大獎

試當真聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes!舉辦《校花校草2022：從現在發掘未來》，經過5日IG投票，10強校花及11強校草誕生，大會將安排他們接受為期9個月的「星級專業集訓」及真人騷拍攝。

試當真主腦游學修亦在席間宣布成立音樂廠牌「demo records」，找來曾為Tyson Yoshi、Kayan9896等人作曲的音樂人SLIVERSTRIKE擔任音樂總監，並透露早前已找上校花校草們到錄音室試音，稱讚當中有不少可造之材。

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21強校花校草今日（8月18日）出席記者會見傳媒，當中包括校花10強：王紫影（Shadow）、廖文蔚（Natalie）、楊雅文（泰妹）、何映俞（Katherine）、張月亭（Moon）、吳伊琳（510）、許雅媛（Janice）、陳欣欣（Abble） 、趙君瑜 (Angelina) 、陳海琳（Hol Lam）。

校草11強：滕毅康（康）、劉皓嵐（皓嵐）、王耀宏（Ivan 暫名）、陳諾弘 （Gordon）、沈以諾（Jay）、林子峰（Stone）、何求（John）、馬子熙（Momoo）、法拉比（阿Bi）、曾梓賢（曾Sir）、蔡梓賢（梓賢）。

在記者會上，王紫影（Shadow）、劉皓嵐（皓嵐）獲得由現場記者投票選出的「傳媒最喜愛大獎」。至於上一輪IG投票最高得票的3位校花為510、Shadow、Angelina，皓嵐、梓賢、Momoo就是最高得票的3位校草。

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曾遇「買Like」

3位《試當真》主腦游學修、許賢、蘇致豪於記者會後接受TOPick訪問，問到有否傾向喜歡那一些參賽者，他們指擔心說出來後會變成不公平，「不想皓嵐勝出，因為他參與過我們的短片拍攝，加上在全民投票下，對他、對我們也好，也不想他勝出。」

在全民投票下，游學修指上一輪有出現過「買票」的情況，幸好也可解決得到，接下來會轉到網站投票，本來也計劃在20強時實行，也知買Like情況是無可避免，但也很誇張地買了30萬Like。

▲ 《試當真》主腦游學修、許賢、蘇致豪。（陳慧安 攝）

影帝現身真人騷

JFFT、好青年荼毒室會負責網上直播部份，也會拍攝9集節目，游學修稱：「會找不同的藝人與他們拍節目，我又不覺得是training，反而training是後來的事，就是透過節目讓觀眾認識他們。應該有兩位影帝分別地在節目中出現，現時也需保密，『行出嚟你會驚』。」

獲得傳媒最喜愛大獎的Shadow與皓嵐，二人同樣表示沒有想過會得獎，又大讚其他參賓者也很有內涵與美貌。

▲ 皓嵐的媽媽到場撐兒子。（陳慧安 攝）

皓嵐認為自己的優勢是他有幕前演出的經驗，例如電影、MV及試當真的短片，他坦言現時最想在演戲上發展，但也會繼續跳舞。

Shadow就表示自己現時想專注在演員方面發展，透露自己本身在浸大讀演戲，問到最想與試當真哪一位合作，她說：「我最想與家忻（kayan9896）合作，因為她很靚女、很有氣質，我很喜歡這一類型的女生。」

另外，提到網民對自己的評價，Shadow指IG上被稱「迪麗熱巴」，她自己就覺得不太相似，但也會視作為稱讚，而自己自小也被曾誤認是混血。

21強校草校花首次會見傳媒（順序依據校花上回合得票數順序及校草上回合得票數順序）：

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記者：陳心怡