【檐蛇出沒】夏日冷氣機咖啡機成壁虎蛋溫床　專家拆解成因教5招驅趕方法

▲ 夏天到訪冷氣機咖啡機竟成壁虎蛋溫床。

夏日炎炎，正好是家家戶戶大開冷氣的日子。但台灣卻有不少民眾發現家中的冷氣機內外竟成為壁虎生蛋的溫床，有人於冷氣機室內機發現，亦有人於室外機發現，更有人指家中的咖啡機機蓋亦有多隻「蛋蛋」及「蛋殼」蹤跡。有關帖文一出，引來大批網民各自分享家中「壁虎樂園」的所在地，不過亦有網民指「壁虎是益蟲」，希望有關當事人不要趕盡殺絕。

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有網友於Facebook群組「爆料公社」發帖，表示在為客人維修冷氣期間，拆開冷氣機室內機電器盒後，竟發現10多顆白色的細蛋，部分蛋殼更已經破裂，他猜測為壁虎蛋，並將相片上載分享。

帖文一出，隨即引來各方回應，指自己家中亦有相同遭遇。有人於長年沒用的咖啡機發現、有人則於窗框或門框發現、有人亦指冷氣室外機亦有此狀況；有網民更為「胖壁虎」拍照，指自己家中好食好住；另有網民亦稱，長年沒用的咖啡機，變壁虎濕樂園。

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壁虎出現原因

本港家中常見壁虎為「截趾虎」及「原尾蜥虎」，以多種小昆蟲為糧食，包括蟑螂、飛蛾、蚊、甲蟲、螞蟻和蟑螂的卵，因其中含有豐富蛋白質及維他命。但壁虎不會吃蜈蚣、蜘蛛或飛蟲的幼蟲，因這些可能帶刺或有毒。

香港兩棲及爬蟲協會助理保育主任Henry亦解釋，家中愈多雜物就愈易吸引壁虎，尤其壁虎可在較人工化的環境下生存，加上夜晚部分昆蟲有催光性，被光源吸引而引壁虎入屋捕食。

太多壁虎如何處理？

壁虎作為益蟲在家中出現，多數情況下不會被趕走，但若家中出現大量也不是好事，證明家中多「獵物」。此外，壁虎在夏天時活動頻繁，不時還會聽到它們的叫聲，也可能會在牆壁、紡織品、各樣物件或無遮蓋的食物上留下零星的污漬，例如其糞便。若市民覺得家中有壁虎造成滋擾，最重要需保持家居清潔，並採取適當的驅逐方式：

1.可利用工具（如掃帚）引走

2.採用非化學防治昆蟲方法，例如清除食物殘渣及棄掉不必要或已破損的物件。

3.填塞裂縫和罅隙

4.窗戶加裝防蚊網及使用具黏性物料的昆蟲誘捕器等，減少壁虎的食物來源。

5.如在家中發現壁虎糞，可用一般的家用消毒劑或經稀釋的漂白水來消毒；使用殺蟲劑及昆蟲驅避劑對付壁虎的效用不大。

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責任編輯：羅嘉欣