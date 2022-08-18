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【尾二一屆口罩小姐】50強臥虎藏龍　揭開口罩小姐神秘面紗

娛樂 12:32 2022/08/18

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口罩小姐內藏不少潛力股！

由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡主持的ViuTV真人騷《尾二一屆口罩小姐》本周首播，50強口罩小姐於昨晚（17日）播出的一集正式誕生，ViuTV更新了社交平台分享口罩小姐的照片並引起討論。

口罩小姐是臥虎藏龍的選美地，不少口罩小姐都具備各種技能，隔着充滿神秘感的口罩下為大家帶來不同的表演。就讓TOPick跟大家一起看看數位口罩小姐潛力股！

【尾二一屆口罩小姐選舉】肥仔193大讚保養得宜　55歲參賽者自家鼓法獲好評

005 翠兒 IG：@twiggycc_

翠兒同時為一名駐場歌手及模特兒，除了偶爾會為品牌拍照及出席活動外，亦不時以組合「撒哈拉的雨」身份參與商場騷展示歌喉。

能歌善舞的翠兒一直有學唱歌、結他及跳舞，並與炎明熹為同屆練習生，她的唱歌老師是曾比特及其女友。

《口罩小姐》演出環節中，翠兒一開金口便獲評判大讚：「可以了，你唱得比剛才所有的參賽者都好！」

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【口罩小姐】細細粒調節心態應對負面聲音　馮寶欣：沒人能令所有人都喜歡

043 Lila IG：@lila_lam

Lila曾代表香港參選2019年世界小姐並晉身40強，亦為Top Model十強人馬，身材高䠷的她同時是一位瑜珈導師。

畢業於英國曼徹斯特大學的Lila外表及學歷俱備，曾於2018年競選香港小姐的她當時因合約問題而未能符合參選港姐的資格，不過她未有吝嗇美好身材，其後繼續參選各類選美比賽。

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060 西童 IG：@westtung

於《口罩小姐》中表演彈橡根的西童本來已被評判淘汰，不過由於她是肥仔的心水，因為獲得對方拯救並成功入圍。

7年前憑一張謝師宴合照而火速走紅的西童一直都是網民的焦點，近年她除了開設服裝品牌網店出售女性休閒服及泳衣外，亦轉型當打碟DJ。

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071 Wing IG：@wingheng

Wing曾於2017年代表香港去東京參選國際小姐，之後於2018年代表香港到三亞參選世界小姐，是少數成功代表香港出戰兩大國際選美的女藝人兼模特兒。

畢業於英國修適士大學媒體研究學科的Wing，現從事遊戲治療行業，對象一般為小朋友。

Wing於《口罩小姐》演出後獲評判大讚擁有天使外表，內外兼備的她有望更上一層樓。

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最新影片推介：Alice專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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