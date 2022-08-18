【抗癌之路】女星朱芯儀患乳癌擴散至淋巴　歷17小時切除手術遇大出血

▲ 女星朱芯儀患乳癌擴散至淋巴，歷17小時切除手術遇大出血。

台灣女星朱芯儀（Amanda Chu）近日爆出自己罹患乳癌，癌細胞甚至已擴散至淋巴。她更透露自己在過去的3個月期間接受了6次化療、切除癌細胞手術，手術過程中更遇到大出血問題，令她感慨萬分。

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朱芯儀曾憑作品《犀利人妻》奪得金鐘獎最佳女配角而為人熟知，私下亦育有2子1女，時常在社交平台分享生活。而她在本年初3月8日生日當天，經YouTube頻道《芯情日記Chu's Diary》坦言自己罹患乳癌第二至三期，癌細胞更轉移到淋巴，因此正積極接受治療中。她先後完成了6次化療，在過去的5月底經歷了開刀，切除右乳腫瘤。在歷時17小時的切除手術中，更遇到大出血問題，但所倖最終度過了難關。

本月11日，她在個人Facebook發佈長文更新現況，表示自己經歷了5月底開刀的煎熬，一整個月沒有辦法睡好覺，更不能翻身、不能側躺。身體傷口隱隱作痛，令她感慨萬分：

經歷了多麼艱辛的一役。但我的命救回來了，我現在真真實實的活著，很感恩也很珍惜。

選擇直接開刀：不想再受煎熬

朱芯儀在文中分享稱，主治醫生提供2個治療選擇，一是再打3次小紅莓後再開刀，二是直接開刀，而朱芯儀選擇了直接開刀。她慶幸表示，這選擇令檢體部分只剩原位癌，即算是「病理完全緩解」，令她十分開心。

分享抗癌經歷鼓勵癌友

朱芯儀自公開分享自己確診乳癌的經驗後，便受到不少健康節目邀約。而她由始至終的樂觀積極心態，也成功鼓勵了癌友。在長文配圖中，朱芯儀分享一張手寫紙條，是回診時遇到病友偷偷塞來的，上面寫道：「芯儀，謝謝妳。因為妳讓我不再鴕鳥心態，我也會勇敢治療的。」

而她開設的YouTube頻道《芯情日記Chu's Diary》，分享抗癌經歷，相信也將鼓勵更多癌友積極抗癌。

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乳癌徵兆

乳癌是本港女性頭號癌症。據2019年本港癌症數據，女性癌症新增個案為17,397 宗，其中27.4%為乳腺癌。比較過去10年累積升幅，女性乳腺癌增幅達62%。朱芯儀在抗癌分享中指出，自己一開始是右胸不正常地變大，還有小傷口很難痊癒、經常發燒等異樣情況。她亦立即到醫院做穿刺切片檢查，最後確診患了乳癌，單側有3顆腫瘤，已經超過2cm。

香港乳癌基金會創會人張淑儀曾受訪引述研究指出，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況。 點擊睇12個可能出現的乳房病變情形：

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責任編輯：羅嘉欣