【白色強人II 】吳卓衡入行6年三度扮女人獲讚　憑《開心速遞》演頭皮成功入屋

▲ 三度扮女人！

TVB熱播中的劇集《白色強人II 》，昨晚（8月17日）播出的一集中，講到吳卓衡演跨性別人士歐子穎，因長期服用雌激素而感到不適到急症室求診，當唐詩詠問到他：「你想做女人？」 歐子穎即說：「我是一個女人！」

當張曦雯與他解釋男性長期服用此藥會容易增加心腦血管疾病的危機，並呼籲他不要再服用。

歐子穎再說：「沒有它，我會變回16歲之前那個我，那個根本不是我，我很討厭那個自己。」此幕吳卓衡講到眼濕濕，完全演繹出他想做女人的心情。隨後，他再以扮女人的造型現身，穿上貼身裙配以黑絲上陣，扮得維肖維妙，令一班觀眾大讚他演繹得很好，令人看得感動。

【白色強人II劇透】第19集劇情預告 卓軒拒絕逸滔的腦手術建議

最新影片推介：Alice專訪

三度扮女人各有故事

其實吳卓衡不是首次在劇集以扮女人的造型亮相，他先後於《法證先鋒IV》及《愛‧回家之開心速遞》都曾扮女人，只不過三套劇集各有故事。

吳卓衡曾接受TOPick訪問時指作為演員，會經常留意不同的人：「老人家、BB、女性、各種職業也會留意到，當我代入角色時，便仿如從圖書館找資料般，然後投入那個角色去演。」

▲ 在《白色強人II》再度扮女人引注意！

入行受父母反對 從小已想當演員

雖然他熱愛當演員，但起初遭其家人反對，皆因原來他出身醫護世家，吳爸爸是站在最前線的急症室醫生，吳媽媽則開設醫療公司，就連卓衡的公公、婆婆也是中醫。

他說：「我初入行時，爸爸不支持，但他放手給我去做，因他知道這是我的使命感，是自己選的路。」

卓衡從小的夢想就是成為一名演員，不過出生於醫護世家的他曾背負投身醫護行業的壓力，幸成功勸服父母讓他追夢：「從中學起已勸服家人，因從事醫療行業需要修讀理科，但我卻選擇了商科。」

他自認有點反叛：「不太想走他們給我的路。成為演員令我覺得很開心，曾遇過逾60多小時的通告，但無論多辛苦，也覺得很開心、很充實。這時候，我便會覺得幸好選擇了這條路。」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

對演戲有興趣 望令父母放心

卓衡在2016年入行，當時家人不太支持：「但因為自己有興趣，便嘗試踏足這行業，從拍攝平面廣告及微電影開始演藝事業。一試便上癮，當時開始學戲、學演技，跳出自己的框框，體驗想體驗的生活。」

直至今日他於《愛‧回家之開心速遞》演「頭皮」一角成功入屋，加上早前在《法證先鋒IV》及《大醬園》表演不俗，令人熟悉，證明其一直的努力沒被白費，以行動讓他的父母可以放心。