【遊戲人生】從「鬥地主」看人生 莫樹錦：運用自身權力爭取話事權

▲ 鬥地主，看人生。

醫生賭技不精，逢賭必輸，故此一向避之則吉。只因假期百無聊賴，便請同行好友輝哥教育教育，到底現時流行中國大江南北的「鬥地主」是甚麼回事。

輝哥細心教導，醫生也領略大概，三人遊戲五十四隻牌（包括兩隻Joker），每人十七隻，餘下三隻作公開投標，取者便為地主，另外兩位便是農民，一起合作鬥這地主，意念跟鋤大Dee差不多，但變化卻層出不窮，兩隻鬼（Joker）或四條便為炸彈，另外還有順子（蛇）、連對、三加一、三加二等等，能盡快沽清手上的牌便為勝。在贏輸過程中，除運氣外，還要加記憶力、洞察力和戰略合拍力，難怪此遊戲風靡中國。

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醫生也留意到，「鬥地主」是反映人性的盆地，農民一旦認定地主為敵人，便會千方百計設陷阱請地主入甕，過程不惜犧牲自己或同伴，為的是鬥垮地主，商業社會何嘗不是同一心態，也可能是商人對此遊戲情有獨鍾原因之一。

另一警世遊戲規矩，就是炸彈的使用，一對鬼或四條可以炸破任何牌，故此便能重拾話事權，好使好用也是令牌局扭轉乾坤的最佳武器。只是一旦使用，賭注便加倍，一次炸彈乘二，兩次炸彈乘四，三次便乘八，若不是有勝算，隨便使用便可能輸得一敗塗地。

在社會工作，也有不時使用炸彈的機會，就是運用自身的權力，去爭取話事權，以求取勝；只是每使用權力去炸破，也要付出一定代價，在工作如此，在家庭也如此。

鬥地主，看人生。多謝輝哥指教。

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