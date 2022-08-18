【美食速報】旅遊主題火鍋店推磅重遊戲　最重送高達$1000美食贏海鮮拼盤

▲ 銅鑼灣打卡火鍋店「火鍋隨意門」推出check in磅重活動。（圖片由品牌提供）

去旅行最怕行李「爆磅」要加錢，不過今個8月到「火鍋隨意門」check in就不怕「爆磅」！餐廳推出限定著數，只要隨行物品達指定重量，就會按隨身行李重量送限定食品！每枱送出高達「$1000」美食，同場還有穿上機師主題制服的男女店員，令大家仿如旅行。

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銅鑼灣旅遊主題火鍋店「火鍋隨意門」為大家紓解「旅行癮」，8月5日起推出限定「日起更推出限定「隨意門check in 磅重」遊戲活動，隨行物品達指定重量送限定食品，按隨身行李重量送出秘製清酒牛肉、蘋果木煙燻手切牛頸脊或特選海鮮拼盤。

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餐廳以四個國家作為設計主題，分別有法國、土耳其、日本及宮廷建築，其中和風及歐陸主題區更為獨立房間，私穩度高，適合講求私人空間的飯局聚會，作為商務飯局或者公司活動地點一流。連各區餐具為主題特別而設，適合大家打卡。讓大家一邊細賞異國風，一邊品嚐美食!

「隨意門 check in 磅重」遊戲活動

▲ 「隨意門 check in 磅重」遊戲，行李愈重食物獎賞愈大。（圖片由品牌提供）

疫情令很多人未能出國乘坐飛機，因此火鍋隨意門特別推出「隨意門check in磅重」遊戲活動,送禮同時令大家感受一下飛行的感覺。即日起至8月31日期間，客人入座前可自選一件個人或隨行人士中最有「重量」之隨行物品，並放置在行李磅上秤重，按照實際重量免費獲贈相應指定食品。每枱送出價值高達$1,000 美食。

同場更有限定穿上機師主題制服的男女店員為大家服務，更設機艙級服務，以半透明袋包裹隨身物品，保障衛生，減少意外沾上污漬機會。大家只需於入座前完成遊戲，由隨意門提供保護袋給客人自行放入一件個人隨身物品並放置於行李磅中計算重量。

活動禮品

行李重量1-3kg，即送秘製清酒牛肉（價值$148）

行李重量3-5kg，即送蘋果木煙燻手切牛頸脊(大)（價值$398）

行李重量5kg或以上，送特選海鮮拼盤（份量以入座人數計算,最多送出8人份，價值可達$1048）

火鍋隨意門

地址:銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓1樓A室

電話:2178 0600，WhatsApp：55403346

營業時間:星期一至日 12:00-00:00（營業時間因應政府規定更改）

網上訂座請按此。

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責任編緝：蕭雅文