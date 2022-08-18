  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 12:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星養生】金牌經理人黃柏高患病才知健康重要　Paco分享兩大養生秘訣

娛樂 11:52 2022/08/18

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

金牌經理人黃柏高（左）分享養生之道。

有金牌經理人之稱的黃柏高（Paco）早前患病，近年已痊癒，並深居簡出專注調理身體。甚少露面的Paco日前亮相為張沅薇、可宜、鄭啟泰主持的網上平台健康資訊節目《醫師Talk》任嘉賓，分享近況及健康秘訣。

精神飽滿的Paco透露，近況以養生為主：「最緊要有命先，原來我仲生存到喎，咁先有機會（做其他工作）。」

視推動廣東歌為使命的Paco，在娛樂圈涉獵唱片公司經理人、音樂、電影等範疇，工作忙碌，但回首過去，Paco認為忙碌令他忽略健康，暴飲暴食作風亦是他身體出警號的主因：「唔知道有朝一日自己要停落嚟，到病咗先知道，真係原來會死，過程真係好辛苦，要真正經歷過，然後先明白要愛惜身體。」

（左起）鄭啟泰、黃柏高、可宜

適量補充劑調理身子

笑言自己養生經歷比任何人多的Paco，透露有兩大養生秘訣，一是要有充足睡眠，二是生命之源便是飲水：「以前我嘅生命之水係威士忌，而家係飲水，我嘅養生格言係飲多啲水、瞓多啲覺。」

自言以前醉醒多過瞓醒的Paco，表示過往不時有人勸他改掉壞習慣，但他只當作耳邊風，不過經歷過今次病患，令他明白健康的重要，他指：「瞓醒又可以Enjoy新嘅一日，好難得。」

（左起）張沅薇、鄭啟泰、可宜

問到Paco可有食補充品調理身子？他笑說：「以前我係以唔好嘅態度去執行食呢啲補充品，Double人哋嘅份量，人哋話食1粒，自己就食3粒，以為可以增強，但其實係Over咗，適量就好。」

此外，談及對音樂及娛樂的使命，他指有3個信念一直堅持着，他謂：「1，係要話畀年青小朋友知，其實聽音樂要畀錢，一直都提醒小朋友唔係免費download；2，係音樂無分界限，最緊要好聽；3，專注推動動作電影。」

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
17:04 2022/07/21
【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
【明星養生】黃德斌茹素兩年健康更好　58歲最型大叔：要投資自己身體
13:01 2021/08/25
【明星養生】黃德斌茹素兩年健康更好　58歲最型大叔：要投資自己身體
【明星養生】鄭丹瑞2招養生自詡活力中年　夥老友玩另類骰盅籲關注健康【有片】
16:48 2021/07/05
【明星養生】鄭丹瑞2招養生自詡活力中年　夥老友玩另類骰盅籲關注健康【有片】

你可能感興趣

【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
17:04 2022/07/21
【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
【明星養生】黃德斌茹素兩年健康更好　58歲最型大叔：要投資自己身體
13:01 2021/08/25
【明星養生】黃德斌茹素兩年健康更好　58歲最型大叔：要投資自己身體
【明星養生】鄭丹瑞2招養生自詡活力中年　夥老友玩另類骰盅籲關注健康【有片】
16:48 2021/07/05
【明星養生】鄭丹瑞2招養生自詡活力中年　夥老友玩另類骰盅籲關注健康【有片】
黃柏高 張沅薇 歌手 健康問題

最高瀏覽

【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
12:09 2022/08/17
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
20:23 2022/08/17
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣
12:34 2022/08/17
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣