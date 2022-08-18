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【抑鬱症】台藝人艾成疑罹患抑鬱墮樓亡　1分鐘自測抑鬱症徵狀

健康 13:02 2022/08/18

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艾成生前曾罹患憂鬱症或躁鬱症。(中時資料照片)

台灣藝人兼歌手艾成驚傳於昨日（17日）墮樓身亡，事件引來各界關注，有媒體便指艾成過去曾罹患憂鬱症或躁鬱症，情緒一直極度反覆，未知當中是否與其自殺有關連。事實上，本港抑鬱症數字亦屢創新高，衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。由於抑鬱症可以無聲無色來臨，市民連續有5項以下徵狀，便要留神。

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艾成昔日和朋友一起上《命運好好玩》時曾提及自身抑鬱狀況，形容是發瘋程度，「精神病院又不收」，陷入人生低谷的狀態，但幸好有另一半及教會朋友幫助，才有好轉。艾成接著說，那時候一分一秒都想要結束生命，曾經將近兩個禮拜都沒有入睡，「整個意念都好像在地獄一樣。」

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

身體方面的徵狀

  • 頭痛
  • 失眠
  • 身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難
  • 失去活力，時常感到疲倦
  • 多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣
  • 感到渾身骨痛

精神方面的徵狀

  • 心情煩躁，易發脾氣
  • 精神緊張，難以鬆弛
  • 對事物失去興趣
  • 腦海裏不停想著許多不愉快的事情
  • 覺得自己沒有用，過份自卑或自責
  • 覺得將來沒甚麼希望
  • 覺得將來沒甚麼希望

同場加映:1分鐘自測是否患上抑鬱症

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若你曾經持續兩星期，差不多大部份時間均出現5項或以下的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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責任編輯：羅嘉欣


 

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