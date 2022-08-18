【教女有方】郭可盈母女街邊賣旗籌款　嚴母3招教出知書識禮女兒

▲ 郭可盈與女兒Tania在街邊賣旗籌款。

靚媽郭可盈與林文龍出名教女有方，12歲的女兒林天若（Tania）是品學兼優的星二代，就讀保良局蔡繼有學校的Tania除了屢奪學術獎項，也重視課外活動。郭可盈昨日（17日）分享與女兒在街頭賣旗籌款的照片，吸引到不少途人捐款。

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郭可盈在IG發文指兩母女一起為保良局賣旗籌款，從相片可見兩母女走到尖沙咀街頭募捐，身穿白Tee、牛仔褲及波鞋的郭可盈拿著賣旗貼紙，Tania孭著錢袋，不少街坊慷慨解囊，有男士更出$1,000大額鈔票支持。郭可盈感謝各位善長支持，

今天為保良局賣旗籌款，再次感謝各位的愛心支持，多多益善少少無拘！#出錢出力 #助人受助皆開心 #天公造美

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郭可盈自誕下女兒後息影做全職媽媽，全力栽培女兒，安排女兒同時就讀兩間幼稚園，包括基督堂幼稚園（CCKG）和國際英文幼稚園（St. Catherine's），分上下午班返學。小學階段安排入讀保良局蔡繼有學校，去年一條龍原校升中。

品德比分數重要 多幫助別人

Tania能夠如此知書識禮，有賴媽媽的培育，家庭座右銘是「Work Hard, Play Hard」。升中後的Tania早前再次奪得優秀學生獎，郭可盈勉勵女兒要繼續做好榜樣，強調求學不是求分數，品德才是最重要，獎項不是作比較，而是一種鼓勵，「請繼續做好自己、幫助別人！Keep up the good work！」。

▲ 郭可盈與林文龍出名教女有方。（IG圖片）

分清想要及需要 學會知足

郭可盈曾接受內地傳媒訪問分享其教育女兒的心得，雖然郭可盈家境好，但富養或窮養，每個人的定義都不同。她教導女兒要學會珍惜，想獲取一件東西不是理所當然的，她亦不會因女兒想要就買，並解釋世上有很多小朋友身處困境，連基本物資都欠缺，讓女兒知道自己活在幸福中，學會知足。

郭可盈十分重視一家人相處的時光，彼此心領神會就可以，毋須物質化。在她的眼中，女兒每個成長階段都是一份禮物，不一定要實物化，在每個階段都送禮物。

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從女兒的角度思考

Tania外表非常乖巧，因郭可盈認為作為女孩應該要斯文，懂得在心靈上照顧及關心別人。郭可盈會回憶自己小時候的想法，記得自己喜歡與不喜歡的事，到自己教女時，就更了解她的想法和感受。她會避免把自己兒時不喜歡的事套在女兒身上，難怪Tania感受到媽媽滿滿的愛。

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責任編輯︰王明芳