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【人口販賣】前區議員倡從本地接頭人方向調查　港商：東南亞廠不可能月薪10萬請人

社會 11:57 2022/08/18

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香港金邊實業有限公司董事長、香港中小企企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦。（馮漢柱攝）

台灣最近揭發有大批華人被騙到東南亞國家，在當地受到禁錮並威逼從事電訊詐騙、賣淫等情況，甚至有傳受害者會被活摘器官。本港年初至今，警方接獲12宗求助個案，報稱因誤墮求職及網上情緣等騙局，於外地被禁錮。有前區議員接觸到2名受害人的家屬，指事主正被迫從事行騙工作，認為警方可從協助運作的本地接頭人中入手調查。有中小企代表指，於東南亞國家設廠的港商會聘請港人到當地工作，但月薪10萬並不可能，呼籲市民提防受騙

油尖旺前區議員余德寶表示，收到其中2宗個案的家屬求助，2位事主均是20多歲男子，今年6月經網上認識的朋友介紹到緬甸打工，抵達後被要求參與詐騙活動，直至達到指定金額才能離開。

余德寶今日（18日）在電台節目指，家屬表示兩人分別在緬甸KK園區及另一地點，只能不定期取得聯絡，雖然暫未受惡劣對待，但情緒不穩定；家屬已報警及正向民間組織求助。余亦轉述街坊經歷稱，被上述其中一名受害男子接觸，遊說投資加密貨幣後損失約1萬港元，言談間對方透露被迫行騙。

余德寶續指，案件雖然涉及境外，但相信犯罪集團在本地亦需要有接頭人協助運作，認為警方可由此入手調查，他亦希望保安局能與家屬接觸，並加強公眾教育，避免更多人受騙。

中小企商會：東南亞廠商不可能月薪10萬元請人

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦在同一個電台節目表示，持續有港商在東南亞國家設廠，並會聘請港人到當地工廠駐守，傾向聘請年紀較大的人員，又指港商一般會提供食宿，若職位是技術人員，月薪約2萬多至4萬港元不等，強調招聘廣告中提及月薪達8至10萬元，基本上是不可能呼籲市民提防受騙

劉達邦續稱，交通方便及容易聘請工人等為港商選址設廠的考慮因素，如果廠房靠近大城市，治安會較好，相反位置偏遠則較差，即使有事故報警，警察可能一兩個小時後才到場。

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記者：陳麗娜

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