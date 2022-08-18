【長者確診】染疫康復長者被送回院舍再爆疫　安老業界促當局提供暫託設施

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本港疫情持續上升，60歲以上患者入院比例明顯上升。安老院舍經營者、安老事務委員會委員李輝今日（18日）表示，染疫長者康復後送返院舍，或會感染其他院友，建議當局增設中轉站，讓出院長者前往隔離中心隔離滿7至14日才返回院舍。

李輝接受電台訪問時指，近期醫院床位開始緊張下，醫院方面已將部分病毒量低的長者送返院舍，恐會感染其他院友，透露早前有一名長者CT值38，顯示其病毒量低。惟該名長者返院舍後出現症狀，院舍逾20個長者被列為密切接觸者，被轉移至亞博館檢疫，所以希望醫管局做好把關，並促請當局提供暫托設施。

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責任編輯：余思嵐