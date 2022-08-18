【愛心女孩】心痛癌母化療變光頭　8歲孝順女捐出長髮助病友

▲ 8歲女孩心痛癌母化療甩頭髮，決定捐出長髮助病友。

台灣有愛心女孩心痛癌症媽媽甩頭髮，決定參加慈善活動，剪掉自己一頭長髮。同場更有多位捐髮者，他們大多有家人曾患癌，明白癌症患者的痛苦，樂意捐出長髮，將頭髮整成一頂頂漂亮的假髮，幫助病人拾回自信。

捐髮製作假髮助癌友

綜位台灣傳媒報道，台灣每年有近10萬人因癌症治療而掉髮，患者因外貌改變而感不安，有慈善基金會就募集髮束和善款去製作假髮，每年製作假髮以千計，幫助超過2400名癌友。

▲ 8歲張沛沂心痛媽媽患癌接受治療變掉頭髮。（TVBS影片截圖）

本月6日，台中舉辦了一場捐髮慈善活動，有20位大小朋友參加，有不少小女孩參與，現場有名女孩見長髮被一刀剪掉，忍不住哭起來。另外，8歲女孩張沛沂接受當地傳媒訪問，她說媽媽是癌症患者，沒有頭髮。是次參加活動幫助很多人，不會覺得捨不得剪頭髮，反而覺得很高興。

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8歲女心痛癌母掉髮

沛沂媽媽在2年前確診乳癌，接受化療因而掉頭髮，她大讚女兒很貼心，相信孩子的頭髮可以幫助更多人。活動上，由媽媽為女兒操刀，親自剪去女兒一頭烏黑的頭髮，沛沂的頭髮剪到耳下，變得俏麗。

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是次捐髮活動參加者有4分之一是來自癌症家庭，另外參加者還有高中生和小學校長。惠來國小校長謝秀娟認為小朋友都有自己的能力去做慈善，正如捐出頭髮就是小朋友可以做到，所以她曾號召30幾位小朋友一起捐髮，也號召全校學生可捐零用錢做善事支持製作假髮。另一位徐姓的捐髮女中學生更是第3次捐髮，她希望給癌友頭髮，讓他們走出去就會更有自信。

活動上，捐髮者會先紮起頭髮，剛剪好的頭髮會被小心裝入袋子內，用作製假髮用。癌症希望基金會代表指每年募集健康人的頭髮，再加上捐款，變成一頂一頂的假髮去服務大眾病友。

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責任編輯︰王明芳