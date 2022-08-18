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【明星豪宅】佘詩曼擁4物業市值1.5億堪稱「女樓王」　視后阿佘獨立屋逐格睇【多圖】

娛樂 12:49 2022/08/18

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佘詩曼獨立屋大廳放滿鮮花。

佘詩曼約於10年前離開大台，挾著「視后」之名，事業重心轉至內地市場，至2018年憑《延禧攻略》演嫻妃爆紅，吸金力強勁，估計現時身家已過億元。

這位圈中小富婆喜愛投資「磚頭」，據悉她現時手持共4個物業，包括自住的西貢南山相連獨立屋，近日留港的佘詩曼於社交平台大曬家居照，又令其複式大宅曝光！

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阿佘的複式大它。（取自微博）

鮮花令家居添生氣

日前阿佘於微博Post出數張居家照，只見其客廳擺放了不少鮮花，另外牆上掛了兩幅心型的畫，客廳有一張米色的梳化，裝潢簡約，

從其社交干台所見，阿佘近年似乎愛以鮮花為家居作點綴，除了令家添生氣，擺放鮮花也可增加桃花運。另外，今年3月，阿佘於微博分享家居照，她寫道：「宅家看電視，你呢？」

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設超大花園

相中的阿佘在梳化上自拍，其身後有部大電視及樓梯，可見這複式單位樓底極高，客廳空間感十足！

此外，阿佘的豪宅有一個有超大花園，他不時招呼朋友到家裡BBQ，疫情下足不出戶也沒問題。

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喜歡投資物業

於1997年奪港姐季軍而入行的佘詩曼，入行不久即靠投資物業，令身家愈滾愈大。

早在2012年至2013年間，阿佘以秘書公司名義，分別在紅磡昇御門及跑馬地紀雲峰購入單位，昇御門當時市值786萬元，紀雲峰則市值3340萬元。

在買入後2年間，昇御門已升至1200萬元，而紀雲峰就升至4000萬元，可見佘詩曼多年來投資有道，以樓保值賺下數千萬元。

複式大宅空間感十足。（取自微博）

另外，於2015年，自小喪父的阿佘為報答媽媽養育之恩，購入西貢南山村的相連獨立屋，一間予媽媽及哥哥一家居住，另一間用作自住。獨立屋位置雖然偏僻，但背山面海風景好，非常有睇頭。

據指，阿佘當年分別以1748萬及1798萬元購入獨立屋，共花3546萬元，而這獨立屋現已升值一倍。

及至2016年，佘詩曼再購入位於何文田皓畋6座的高層F室，實用面積587平方呎，屬於2房2廳間隔，以1406.6萬元買入，呎價約23963元。

佘詩曼跟母親。

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為母親住西貢

阿佘曾於訪談中分享買賣物業的心得，她謂本身鍾情港島區，景觀可遠望海景，另外她有個小癖好，物業要待將來可自往，她才會決定購買，因為她是真的喜歡，並非買來炒賣。

同時，阿佘置業首重交通方便，不喜歡太偏遠的地方，居於西貢區的她曾解釋：「因為媽媽身體不好，肺部曾做過一個好大的手術，所以幾年前搬去郊區，因為那裡空氣較好。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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