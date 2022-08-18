【移居加國】為13歲兒子移居加國享受家庭樂 章志文覓得新工做番老本行

▲ 章志文一家到加拿大展開新生活。

效力無綫22年的《流行都市》主持章志文今年3月約滿離巢後，為了讓13歲仔仔有更好的學習環境，7月時舉家移民加拿大過新生活，剛剛到埗逾1個月的章志文接受TOPick記者的越洋電話訪問，分享移居當地後的生活狀況和思鄉之情。

最新影片推介:

章志文開心地透露已經覓得新工作，他將會做番老本行，於8月尾加盟加拿大一間中文電台，而該電台都有與電視台合作，會合辦一些戶外騷等，所以他都會有機會現身幕前，不會只是躲在廣播室，他說：

工作方面暫時未能透露太多，詳情將會留待8月尾公布，先賣個關子，等待安排中，因為現在做電台，都不是只要室內，有很多戶外騷，跟電視台合作都唔定。

章志文坦言到埗一個多月，一開始最難適應是時差，不過很快就調回生理時鐘，而他最喜歡是當地的天氣，維持17度左右，雖然太陽相當猛烈，不過熱得來很乾爽，不像香港般的濕熱天氣，而且當地都有很多港式食品及日用品，所以一家人都很快習慣。

▲ 章志文表示加拿大地大人少，就算室外除罩都唔擔心。受訪者提供

全家放暑假

13歲仔仔現在放暑假中，早前已經獲當地一間中學錄取，所以現在是等開學，加上章志文及太太陳念君未開工，變相全家都放暑假，享受難得的家庭樂。章志文由一個大忙人，到當地後一下子靜下來，他坦言很不習慣，現在正慢慢融入當地人的慢活及注重家庭樂的文化：

在香港生活繁忙，早出晚歸，比較少時間陪伴家人，現在變了很長時間陪住他們。

當地不似香港方便，以前早餐落樓下茶餐廳解決，現在就要自己落手落腳整早餐，午餐都會出去食，而晚餐多數會在家下廚，他笑言：「無理由揸半個鐘車去食一個早餐。」

他分享很多在當地生活的照片，一家人去踩單車、去超市及樂園玩：「一家人周末會去露營及行山，多少少接觸大自然，呢度路大、天空大、連買嘢都大件啲，不過相對都會貴少少，物價相對比香港貴。」

▲ 去飲茶一解思鄉情。受訪者提供

「除罩」享受新鮮空氣

他現在正在教兒子重新認識錢幣的叫法，因為每個銀仔都有名，而仔仔原來最好奇是發現了停車場原來免費，不需要擔心揸車要找位置停泊，另外，加拿大已經不需要強制性戴口罩，所以章志文一家到當地都即刻「除罩」呼吸一下新鮮空氣：

地方大，所以不會太擔心，不似香港人口密集，就算在街上不戴口罩，其實方圓10里好遠先見到一個人，所以冇乜好驚。入到商場都會戴番，而當地人都會接受戴口罩，戴唔戴純粹個人選擇，就算戴了也不會投以奇怪的目光。

今年來不回港

章志文早前接受訪問時表示已經在當地買樓，不過因為疫情關係，到現在還沒有收到樓，有望明年4月遷入新居，現在借住親戚的家，愛妻號的他選擇購入大廈，因為怕住獨立屋會辛苦太太打理，住大廈不用剪草等，相對方便。

問到有沒有有思鄉病發？他說最放不低父母及外母，教友及在TVB的舊同事：「諗起都會唔捨得，還有濃濃的人情味。」暫時一家都未訂下回港探親的時間表：「今年新年、聖誕暫時都唔會返嚟。可能一年後，主要回來探親，但都要配合這邊工作。」

▲ 章志文有份演出的《痞子殿下》播出。

▲ 效力無綫22年的《流行都市》主持章志文離巢移民，一班好同事為他舉行歡送會。

為兒子教育移民加國

第13期無綫電視藝員訓練班畢業的章志文與太太陳念君在訓練班相識，兩人均是基督徒，所以一拍即合，婚後育有13歲兒子章皓謙（Micha），今次移民的決定其中一個原因是想兒子接受加國的教育，章志文與太太都在加國讀書，兩人都覺得加拿大的教育比較自由，也着重啟發孩子的思考，孩子也可以有更廣闊的眼界。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者：陳麗薇