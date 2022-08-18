【運動員入大學】高中輟學當全職運動員奧運奪金　25歲張家朗重返校園獲浸大取錄

▲ 張家朗重返校園獲浸大取錄。

日前香港浸會大學宣布，透過「優才運動員入學計劃」取錄6名現役精英運動員，包括劍擊運動員張家朗。張家朗高中輟學當全職運動員，全身投入劍擊訓練，去年於東京奧運勇奪男子花劍金牌，體育成績登上巔峰。而他將入讀浸大體育運動及健康學系，修讀體育及康樂管理課程。

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中四時退學成全職運動員

現年25歲的張家朗曾先後就讀直資男校英華書院，以及盛產體壇名將的林大輝中學，至中四時退學做全職運動員。他此前同時兼顧學業和運動感到很吃力，決定暫時放棄學業，全心投入運動。

過去張家朗接受TOPick訪問時指出，他的爸爸為昔日籃球運動員張子倫，母親亦曾為港青籃球代表。爸爸曾希望他加入籃球界，但他後來接觸劍擊運動後便愛上了。他當時向父母積極爭取當全職運動員，「起初父母都反對，覺得我只是3分鐘熱度，結果我爭取了一年他們才答應。」

張家朗不斷鑽研劍擊技術，一直以踏上奧運舞台為目標，2016年當時18歲的他首次晉身里約奧運，雖然在16強止步，仍寫下香港男子花劍歷來最佳成績。去年他於東京奧運男子花劍項目，為香港回歸後奪得首面奧運金牌，創下港隊奧運歷史，一躍成為世界第一。

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感激父母一直支持

在成功的背後，張家朗感激父母的支持。張爸爸在兒子獲獎後接受傳媒訪問指，兒子打出水準，以前的他有時較急躁，但在東奧「長大了」。知子莫若父，張爸爸稱某程度上兒子是一個內歛的人，「要靠自己，你愈緊張、事情越難控制」，結果兒子打出成績奧運奪金。張家朗言行得體，為人謙虛，獲不少人讚賞他家教好，證明張爸媽教導有方。

「劍神」愈戰愈勇，今年6月於韓國首爾舉行的劍擊亞洲劍擊錦標賽，在男子花劍個人賽勇奪金牌，相隔6年再次奪冠。當時他曾在社交平台表示，6年前得獎時年紀輕僅18歲，認為自己當時對世界不太明白，開心只因自己得到一面獎牌。然而再度得獎，他感覺不知怎去形容，或許因有了這6年的磨練，由高處跌至低位，再由低處向上那段歷程裏，讓他多了感受挫折舆失敗，是人生中重要的一課。

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入浸大做李慧詩師弟

張家朗在奧運奪金後，母校林大輝中學舉行「傑出運動員獎勵計劃」，向他頒發逾250萬元獎金，他當時感謝校方支持，同時勉勵師弟妹成功貴在堅持。為表揚張家朗的成就，林大輝中學將他在學時的課室命名為「張家朗課室」，是該校第三位留名的校友。

近日他獲浸大取錄後受訪時直言，「運動員唔可做一世，都希望慢慢諗吓、鋪排之後嘅路要點樣走。」他入讀浸大，將成為單車運動員、兩屆奧運會銅牌得主李慧詩的師弟，她亦於浸大畢業。現階段他會專注運動員訓練，先謹慎地跟上學業，再體驗校園生活。他指明年4月會開始計算奧運積分，目標先順利取得入場券。

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責任編輯︰王明芳