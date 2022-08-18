【強迫症】潔癖老公全屋傢俬清一色紫白色　列34項家規：禁摸牆壁茶几免留指紋

▲ 台灣一名已婚男子，日前在網上分享與妻子訂立的34項家規，引發網上熱議。

婚姻生活應該是互相包容遷就，但有時過於嚴謹的生活追求，可能會令人喘不過氣來。台灣一名已婚男子，日前在網上分享與妻子訂立的34項家規，男子認為自己所訂的規矩很合理，覺得妻子在遵守家規上尚有改進空間。他並分享了34項家規內容，包括家中配色必須是紫色加白色、非必要觸碰地方不可以碰、水龍頭不可有水漬等，令網民相當震驚。

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台灣一名男網民日前在Facebook群組「爆怨公社」發帖，直言自己「極度要求完美」，連父母也抱怨他太離譜，甚至說他能娶到太太算是奇蹟。而他亦公開自己與太太一起訂立的34項家規，其中多數是由他訂立，他並反問：

想知道如果我的個性是如此，是否多數女性無法接受？我想抱怨的是是別人太髒太隨便，應該不是我太龜毛吧？

點擊睇男子家中情形：

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男子公布34項家規，並要求網民幫忙評斷一下，是否真的很難做到。而他也表示老婆認為自己已盡力配合，但男子覺得尚有改進空間：

我老婆她認為她已經很盡力了，雖然我很愛我老婆，但是我認為她可以做更好更精進，因為我不認為降低標準是正確的。

點擊睇34項家規詳情：

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男子表示，他人個人認為這些規矩蠻合理，但不知道為甚麼父母會覺得離譜，更為認為是父母太髒太隨便。有網民就認為男子過度嚴謹，擔心他太太的情形：「你老婆呢？還活著吧！」、「這比百貨公司的樣品展示還誇張了........」

解構強迫症4個徵狀

潔癖是性格還是強迫症？本港精神科醫生何浩賢曾受訪表示，潔癖只是籠統說法，未必是真正的強迫症。有些人性格偏向完美主義，喜愛整潔乾淨，並不代表患有強迫症。何浩賢指出，強迫症患者內心的鬥爭很大，亦有影響日常生活：「他們明知道不需要去抹，但不抹又會很不自在」，因困擾及壓力很大，更可能會引發抑鬱症。

一般符合以下4個徵狀，就可能患上強迫症：

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何浩賢表示，患上強迫症的原因通常是工作壓力大，亦可能與遺傳有關，而患者很多時本身性格都較易焦慮、有完美主義。治療則分為心理及藥物治療。心理方面包括傾談及循序漸進鼓勵患者接觸害怕的東西，如灰塵；另外亦會處方常用的精神病藥物血清素作治療。

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責任編輯：羅嘉欣