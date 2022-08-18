【打擊毒品】將軍澳檢1.5萬元疑可卡因　14歲男童遇警截查被捕

▲ (警方提供)

一名男童身上檢獲懷疑約15克懷疑可卡因，市值約15000千元。

將軍澳警區特遣隊人員昨日（17日）於善明邨善智樓外發現一名男童形迹可疑，警員在其男童身上檢獲懷疑可卡因，經初步調查後，該名14歲男童涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第二隊跟進。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。



警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動，並呼籲年青人切勿貪小便宜而鋌而走險，為少許報酬而斷送前途，重申販運危險藥物是嚴重罪行。根據《危險藥物條例》，一經定罪最高刑罰為終身監禁及罰款500萬。

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責任編輯：余思嵐