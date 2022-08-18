【港區國安法】47人初選案4被告申撤申限制報道　裁判官批准解除交付程序報道限制

▲ 47人初選案今於西九龍裁判法院再作提訊。資料圖片

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，所有被告均完成交付高等法院程序。國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉今（18日）於西九龍裁判法院批准其中4名被告就解除傳媒報道交付審訊限制的申請，生效日期由本案首個提訊日起計。本案共29名被告於提訊程序中表示擬認罪，當中包括戴耀廷及黃之鋒，將交付高院處理判刑，其餘18名被告則表示擬不認罪，

國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉指出，就4名被告吳政亨、袁嘉蔚、何桂藍及劉穎匡早前申請解除傳媒報道交付審訊的限制，高院司法覆核案例已定出相關原則，因此批准4人申請，生效日期由本案首個提訊日起計。

吳政亨今自行陳詞時，問及於批准傳媒報道交付審訊的限制下，是否能公開早前閉門初級偵訊內容。裁判官稱，以他的理解，初級偵訊屬交付程序之一，至於內容是否可以公開，最恰當的做法是是諮詢法律意見。吳強調不希望因法例不清晰而犯法，裁判官稱，「呢樣嘢我幫你唔到，超越咗我嘅能力」。

何桂藍陳詞指，若在場傳媒報道不適當的內容的話，會否被捕。裁判官即表示聆訊到此為止，旁聽的被告之一鄒家成離開時大叫「無陪審團審訊不公義」。

本案47名被告中，29名被告包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉穎匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉，在交付程序中均表示擬認罪，將交付高院處理判刑。

其餘18名被告包括伍健偉、楊雪盈、林景楠、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、余慧明、陳志全、鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、梁國雄，在交付程序中均表示擬不認罪。

資料顯示，鄒幸彤就支聯會案申請解除限制傳媒報道被拒後，入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令撤銷決定及解除報道限制。法官早前頒下判詞批准司法覆核申請，指裁判官沒有酌情權作出有關限制報道決定，做法屬越權。

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記者：梁錦麟