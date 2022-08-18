【食物安全】男子食凍西瓜消暑食出禍 嚴重肚瀉3日無小便引發尿毒症

▲ 男子食凍西瓜食出禍。(網上圖片)

天氣炎熱，不少市民都熱愛食西瓜解暑，不過內地近日卻有男子因食西瓜食出禍，不但嚴重肚瀉，3天後更因無小便演變成尿中毒。事件報導後，令當地不少民眾大受驚嚇，有醫生便解釋，腹瀉會導致體液大量流失和脫水，令腎臟缺血引發急性腎功能衰竭，進而導致急性尿毒症。

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據內地媒體報導，位於湖北武漢的55歲劉先生平日十分喜愛食冰凍西瓜，有天卻出現拉肚子情況，至少要跑5至6次廁所，原本他以為是只是普通肚瀉，未有為意。但2天過後，未癒之餘，更連續3天未能排出小便，於是才急忙趕到武漢市第四醫院就醫。醫院經檢查後，發現劉先生腎功能異常，血肌酐近1200umol/L，高出正常值10倍還多，被確診為嚴重腹瀉引發急性尿毒症。其後他需接受臨時透析、補液及消炎治療，情況才有所好轉。

武漢市第四醫院古田院區腎內科主治醫生尚偉鋒指，腹瀉會導致體液大量流失和脫水，而人體脫水後血容量不足，腎臟血流量也會下降，因腎臟缺血引發急性腎功能衰竭，進而導致急性尿毒症發生。

衡水市人民醫院消化內科醫生王麗華則指，冰凍食物及飲品對胃腸道的刺激是很大的，容易引起腹痛腹瀉，中老年人或本身抵抗力較差的人群更要注意。此外，她指西瓜的放置時間長，會滋生大量細菌，食用後細菌上的毒素會通過腸道進入血液，會造成感染性腹瀉，嚴重的會導致多臟器的損傷。

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責任編輯：羅嘉欣