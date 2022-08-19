【自助餐攻略】自助餐吃不胖有計　營養師教吃自助餐精明攻略

▲ 自助餐吃不胖有計！營養師教吃自助餐精明攻略。

不少人吃自助餐時都會從頭到尾不停拿取食物，生怕不能吃回本，卻又怕熱量超標易肥胖。對此，註冊營養師謝詠瑩（Gloria），在Instagram專頁發佈影片，教大家幾招吃自助餐的瘦身貼士，不易發胖更能吃回本。

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一、預先安排三日的熱量配額

盡量在吃自助餐的前後兩日及當日，吃得輕怡一些，以蔬果為主。例如以排毒蔬果汁作早餐，和壽司或湯粉麵作午餐。熱量可拉上補下，留配額在自助餐中吃得更盡興兼回本。

二、分配食物熱量

建議先繞場一圈，決定吃哪些喜歡的食物。再用小碟盛放食物，能將食物襯托得較大份。有研究指，碟的圓周由12寸減至10寸，可以減少熱量22%；圓周減30%，可以減少熱量高達30%。另外，確保每一個碟内都有些低卡健康的沙律菜，令每次進食份量不會超標。

三、進食次序

Gloria建議，先吃一兩碟高纖低卡的蔬菜沙律，配搭低脂煙三文魚及海鮮；加黑醋或檸檬汁調味。⁣⁣沙律菜、車厘茄、甘筍絲、西蘭花，及用來增加滋味的煙三文魚和巴拿馬火腿，當中含有豐富纖維和多種抗氧化營養素，分別有助排走腸道內的毒素，保持皮膚有光澤年輕。

之後，再吃兩碟低脂蛋白質類，首選推薦如刺身、生蠔、龍蝦、燒牛肉、燒羊腿。海南雞飯可以揀雞腿肉吃，與雞胸肉卡路里相差僅10%左右。

另外也可選擇蟹肉、青口、吞拿魚、蒸魚等。龍蝦、蟹和生蠔都含豐富鋅質，有助皮膚更生修補；三文魚和吞拿魚則含豐富奧米加三脂肪酸來滋潤皮膚，營養價值極高。且吃一兩碟這些昂貴食材，也足夠回本。

最後，要吃均衡的一餐自助餐，除了蔬菜和蛋白質類，還應該有五穀類。建議可以選較健康的壽司、湯粉麵或麵包。若想吃回本，可以選擇甜品，與親友分享，可以平分卡路里；但注意只需拿取好吃的，否則浪費熱量配額。以文華餅房自家製sorbet為例，比起雪糕少90%脂肪，加上水果感覺更清新。⁣⁣

Gloria亦表示，也可以用一球200多卡的雪糕熱量配額，吃多9隻生蠔或9片魚生，無論是價錢或營養價值上都比較划算。

四、注意份量

另外，Gloria又提醒吃自助餐時，可以吃一些較肥的食物，但需要注意份量。建議先拿取一兩口份量，試過好吃再添。

而在選擇座位時，儘量遠離自助餐枱，還要背對食物。否則，邊吃邊看外面還有哪些食物選擇，無法專心享受碟内食物之餘，還容易不知不覺吃過量。亦不要從頭到尾不停衝去拿取食物吃不停，因大腦需要20分鐘才接收到吃飽的訊號，因此要根據飽肚感決定進食份量，避免吃過量。

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內容獲「註冊營養師謝詠瑩（Gloria）」授權轉載。

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責任編輯：張沛