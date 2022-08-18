【周末好去處】東薈城名店倉聯乘罐頭豬LuLu　8大主題打卡裝置+40特色攤位

▲ 打卡位《花漾音樂蕃茄田園》(圖片由商場提供)

今個夏天，齊齊出走來一趟樂田園之旅，親身感受愉快農耕體驗！東薈城名店倉首度聯乘罐頭豬LuLu攜手打造「夏日綠『豚』園」主題活動，由即日起至8月31日LuLu豬會以多個全新農場造型穿梭於8大主題打卡裝置，更可大玩「『豚』員農莊電子手記」 解鎖農場任務，贏取限定LuLu豬種植罐罐。

LuLu豬農場系列首度推出，今次更會化身蘑菇LuLu豬、蜜蜂LuLu豬、綿羊LuLu豬及農夫LuLu豬等多個可愛又趣怪的田園主題造型。大家可化身小助手協助LuLu豬完成不同的小任務，以手機掃描二樓中庭廣場的指定QR碼，大玩「『豚』員農莊電子手記」，完成任務集齊4個金豬電子印章，下載TAIKOO+手機應用程式並登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，即可換領限定LuLu豬種植罐罐（小麥、魔豆或幸運草）。

▲ 打卡位《花漾音樂蕃茄田園》(圖片由商場提供)

超過100款的罐頭豬LuLu農場系列精品，亦於東薈城名店倉「豚」購限定快閃店全港首賣，包括首度登場的30cm特大蜜蜂LuLu豬毛公仔及20cm小熊LuLu豬毛公仔。購物後更可親睹轉動的巨型風車屋及與LuLu豬大拍鬼馬合照及玩樂。過後當然要大吃一餐，商場特別與人氣韓式餐廳Banchan & Cook推出限定超萌LuLu豬田園餐單。

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此外，CLUB CG會員於場內消費滿指定金額更可換領多款「東薈城名店倉x罐頭豬LuLu」限量版夏日禮品及高達$1,000元指定商戶無消費門檻現金券。CLUB CG會員亦可憑積分換領限量版「東薈城名店倉x罐頭豬LuLu」可重用環保飲管套裝。

8月中旬起一連三個週五至週日，綠「豚」園將會延伸至戶外，舉行週末戶外市集，匯聚40多個特色攤位並分為5大主題，包括本地農作物、有機產品、社企商品、本土手作以及特色美食。罐頭豬LuLu更特意築起音樂帳篷，將會不定時帶來現場音樂表演及工作坊，共度美好週末時光。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ LuLu豬30cm 趴趴毛絨公仔 (小蜜蜂)。(圖片由商場提供)

「夏日綠『豚』園」互動裝置

地點： 東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期： 即日起至8月31日

時間： 10am-10pm

記者︰劉妙賢