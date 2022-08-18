【魚目混珠】內地「山寨DONKI」兩年開20間分店　被踢爆專賣過期零食屢傳破產

▲ 「BOOM BOOM MART繁榮集市」的品牌定位、舖頭裝潢及產品都和激安之殿堂極為相似。

DON DON DONKI主要售賣價廉物美的日本用品及美食，深受香港人歡迎。近日，有報導指內地出現名為「BOOM BOOM MART繁榮集市」的零食超市。

貼文可見，不論品牌定位、舖頭裝潢及商品擺放格局都和激安之殿堂極為相似，有指這間「山寨DONKI」專賣到期零食。貼文一出，即引來大班網民熱議，笑指「等睇佢喺日本開分店」、「係咁食過期野，今次真係唐吉屙得」。

▲ 香港DON DON DONKI有10間分店。（圖片來源：DON DON DONKI 香港)

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網紅打卡熱店 一年開20間分店

▲ 「BOOM BOOM MART繁榮集市」門面設計。（圖片來源：小紅書）

「BOOM BOOM MART繁榮集市」在2020年9月於上海起家，品牌定位為「您身邊的寶藏折扣店」，表示會致力為年輕一族打造充滿驚喜的寶藏市集。由於開業期間，內地已爆發疫情，所以「繁榮集市」以大折扣優惠售賣即將過期的產品。結果大受歡迎，營業額突破1.5億元人民幣，一年間亦已開超過20間分店，火速成為大熱打卡超市。

▲ 「BOOM BOOM MART繁榮集市」品牌定位、舖頭裝潢及商品擺放格局都和激安之殿堂極為相似。（圖片來源：小紅書）

在貼文中可見，「繁榮集市」舖頭裝潢和DONKI十分相似，裝潢設計走日本風格、設有大量手繪風格卡通標籤，更掛上日系佈置、又於貨架上貼上提醒字眼。「繁榮集市」更主打出售日用品、護膚品、服飾及零食飲料等，當中更有不少日本品牌，整體和DONKI唐吉訶德極為相似。

成立不足2年 屢傳破產

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內地傳媒報導指，創辦人曾揚言要讓「繁榮集市」上市，打算做中國的「唐吉坷德」，更計劃在2022年發展至60多間分店，並預計到2023年在全國超過1,000間分店。

不過，有消息指，「繁榮集市」被多間供應商起訴，至少涉及15宗司法糾紛，當中主要為「買賣合同糾紛」，更指「繁榮集市」拖欠多家供應商貨款。雖然公司暫未承認，但於2021年年尾就開始傳出尋求出售，甚至母公司申請破產的消息。

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網民反應兩極

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「BOOM BOOM MART繁榮集市」貼文引來不少網民留言討論，有網民笑指抄襲成份有待改善，「人哋DONKI會不停播洗腦歌『DON DON DON, DONKI！』，呢間有冇抄埋人哋旋律整隻『過過過，過期！』」; 又有網民力撐「公平講句，其實都唔算係假Donki，咁都認錯真係要驗眼」、「唔好話人山寨，轉頭上市令你輸得口服心服！」。

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責任編緝：張懿慧