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【移英港人】移英奶茶王開港式奶茶手搖店　自家調配奶茶重拾香港味道

休閒消費 14:18 2022/08/18

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不少港人移民到英國，身處異地要創下一番事業實在不易。近日移英的Youtuber鬆仔到一所由港人創立的超市參觀，該超市走高檔路線，內有Foodcourt，更齊集了不少港式小食，包括雞蛋仔、菠羅包及奶茶等，讓移英的港人重拾「家的味道」。

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在片段中，鬆仔訪問了剛去英國並開設手搖飲品店的Eric，為了把港式奶茶發揚光大，他自家配調出港式奶茶及台式奶茶，另設有泰式奶茶供選擇。除了讓港式奶茶在英國「落地」，Eric亦希望令大家更喜歡港式奶茶，於是花了半年時間開設第一間飲品店——TRINI。

現場設有港式樽仔奶茶。（圖片來源：影片截圖）

英國作為「飲茶大國」，為了令外國人接受港式奶茶，Eric會用上台式手法讓客人喝到港式奶茶的味道，現場的珍珠更是即叫即製，「始終珍珠奶茶大家都見得多啲」。除了即製的手搖飲品，現場還有港式樽仔奶茶，當中還有最新推出的炭燒奶茶。

炭燒奶茶係用咗我自己嘅秘方，口感最濃，味道有啲似鴛鴦，亦都係香港人最鍾意。

鬆仔現場試飲炭燒奶茶，認為Eric的奶茶最大賣點是「唔太甜」，因為香港人比較喜歡不太甜的飲品，相反英國人的口味偏甜，ERIC更一度認為香港人移英後都會喜歡「甜嘢」，「點知飲得仲淡過香港」。

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片後中，Eric和鬆仔更大膽地讓英國人試飲港式奶茶，當地人一開始反應都比較驚喜，因為從未試過喝「凍奶茶」感覺新鮮，亦有外國人指奶茶很「creamy」，比起平常飲的奶茶很特別，更表示自己喜歡這種味道。

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責任編緝：蕭雅文

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