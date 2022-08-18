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【天氣不穩】周末有驟雨及雷暴降雨率6成或以上　下周初至中期天晴酷熱

社會 13:20 2022/08/18

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周末有驟雨及雷暴降雨率6成或以上，下周初至中期天晴酷熱。（湯致遠攝）

本港今日（18日）早上出現驟雨，天文台指，受一道廣闊低壓槽影響，正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，雷雨天氣將持續至周日（21日），下周初日間天晴及酷熱，下周三（24日）最高氣溫達34度。

根據分區降雨量及氣溫，今日分區降雨概率普遍介乎60%，明、後日（19、20日）個別地區如西貢降雨率達80%，周末已安排戶外活動的市民須留意天氣情況。

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本港地區下午及今晚天氣預測，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光及炎熱，今晚大致多雲。吹輕微至和緩東南風。展望，未來兩三日有驟雨及雷暴，下周初漸轉大致天晴及酷熱。

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記者：陳麗娜

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