【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭

▲ 《晚吹-戀講嘢》

由ERROR成員郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）與鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，每集邀請不同嘉賓分享愛情經歷。

昨晚（8月17日）一集有現年25歲的Celina分享傷心高潮的經歷，一次慘痛、不愉快的性經歷令其日後的性生活造成陰影。

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向男友「派帽」

節目中Celina透露於2017年透過交友app認識到前男友A君，拍拖半年發現性格不合，故不時與友人到酒吧消遣。

有次，飲酒認識到另一位男生B君，二人一見如故然後發生性行為，及後兩人維持「炮友」關係達兩個月之久。

▲ （節目截圖）

有次Celina與B君幽會，她喝到醉醺醺並攤在床上，連男友A君致電也不知道，B君擅自接聽到電話，之後發現Celina背著自己出軌。雖然事後兩人沒有分手，仍然保持情侶關係4、5個月，但心結依然未解開。

有一晚A君情緒低落並向Celina提出分手，Celina感到後悔並向對方承諾不會再出軌，她憶述當時的感受：「其實都過咗一排，我以為件事已經過咗去，又對質過，仲想點呢？但係佢咁樣，我好唔開心，所以我就哀求佢返轉頭，話我唔會再出軌。」

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高潮遺下陰影

及後，A君向Celina「霸王硬上弓」，她在未準備好下發生性行為，身心感到不適，即時傷痛得落下眼淚。可是A君未有停止，最後Celina一邊哭一邊高潮，這次性行為令其遺下極大陰影。

自此之後，Celina每次性高潮都會憶起這次不愉快的經歷，嚴重程度到就算與新任男友在開心情況下魚水之歡，都會出現同樣情況，她形容並非流淚而是嚎哭，更會出現扯哮、唞氣困難、四肢無力等情況。

譚凱倫認為可能因為當情緒崩潰與身體高潮同時發生：「衝擊好大，身體自動記住咗」。

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