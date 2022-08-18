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【白色強人II】郭晉安劉溫馨網上打輿論戰　隔空對決針鋒相對夠張力

娛樂 14:28 2022/08/18

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TVB熱播中的劇集《白色強人II 》，劇情愈見緊張，昨晚（8月17日）播出的一集中，講到YT( 郭晉安飾）為其提倡的全面開放藥物名冊草案開記招，在記招上張庭（劉溫馨飾）提出質問，並對YT說：「童話故事永遠都不可能成為現實，全球很多先進國家，都不會全額負擔公共醫療開支，既然這麼多地方都做不到，為甚麼你覺得香港做得到？」

YT即反擊說：「我從來都不覺得全面開放藥物名冊，是一個不可能實現的童話故事，這個草案對每位香港人都可受益。」最後他更表示：「生命不應該跟金錢掛鉤」

二人在記招上互相針鋒相對，這長達3分多的場口，觀眾大讚相當精彩，安仔及溫馨的對峙角力很有張力，更指張庭的氣勢絕不惹少！

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網上開戰有張力

隨後，二人轉移陣地，實行在網上「隔空對戰」，互相在討論區發帖文展罵戰，務求令草案議題引起更多爭議！

當中YT被指想用盡納稅人的金錢，他即說：「如果錢可以換取人命的話，值。」

而張庭則有氣勢地說：「如果特區政府給他這項醫療草案撥款的話，那教育經費？房屋準貼又如何？還有社會福利？」

最後她再說：「楊逸滔，你根本就是一個自私鬼。」氣勢強勁，完全展現到其霸氣一面，當然安仔的演技亦是不容質疑，就連眼神都是戲，難怪網民指二人今集的罵戰令人看得拍案叫絕，認真是實力之作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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