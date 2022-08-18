【檢測公告】黃埔花園錦桃苑第18座檢查80人檢測證明　其中3人違強檢　

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當局突擊檢查黃埔花園錦桃苑第18座約80名受檢人士的檢測報告，其中3名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

​九龍城民政事務處今日（18日）聯同九龍城警區和衞生署，由今日上午約7時起，派員到黃埔花園錦桃苑第18座出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測，至上午約9時30分結束。



所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：余思嵐