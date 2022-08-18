【殺出個黃昏x智齒】影帝影后滿月祝捷　四料影帝謝賢盼原班人馬拍新片

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮於上月17日圓滿結束，多部得獎電影獲院商安排重映，讓向隅影迷可以安坐戲院重溫。



日前，出爐影帝謝賢聯同《殺出個黃昏》監製及編劇林家棟、導演高子彬、編劇何靜怡、音樂創作人韋啟良、演員林雪、鍾雪瑩、邵卓堯、羅永昌。

《智齒》出爐影后劉雅瑟、監製黃柏高、編劇岑君茜、攝影指導鄭兆強、演員廖子妤、灰熊等出席祝捷會，導演莊文強更即場公佈謝賢、劉雅瑟分別獲選「香港電影導演會」2021年度「最佳男主角」及「最佳女主角」。

家棟：你唔好加價



過去一年，《殺出個黃昏》共囊括：香港電影評論學會大奬「最佳男演員」、「最佳編劇」、「推薦電影」、香港電影金像獎「最佳男主角」、香港電影導演會「最佳男主角」、香港電影編劇家協會「最佳電影角色獎」及「年度推薦劇本獎」、倫敦東亞電影節「特別表揚獎」和溫哥華國際電影節「觀眾最喜愛亞洲電影」等九項殊榮，四哥更憑「田立秋」一角一躍成為四料影帝。



適逢上月為四哥及黃柏高生日，電影公司順道替二人補祝生日。



四哥感謝觀眾給他的掌聲，並答應影迷一定會繼續演下去。被問得獎感受，四哥隨即大騷幽默本色：「其實我係買獎！」家棟笑指：「四哥以前掛住玩潛水車同打獵，唔得閒啫！」

對於會否原班人馬再拍續集，四哥：「問佢（家棟）啦！」，家棟：「你唔好加價！」。林雪和鍾雪瑩均異口同聲表示非常掛念身在馬來西亞的馮寶寶，好期待下一次再同寶寶姐合作。

劉雅瑟笑言：鄭導演係痴線



至於由黃柏高、葉偉信聯合監製，鄭保瑞執導的《智齒》亦同樣獲九項殊榮，包括香港電影評論學會大奬「最佳電影」、香港電影金像獎「最佳編劇」、香港電影金像獎「最佳攝影」、香港電影金像獎及亞洲電影大獎「最佳美術指導」、亞洲電影大獎「最佳音響」。而劉雅瑟以大熱姿態奪香港電影金像獎「最佳女主角」、香港電影導演會「最佳女主角」及香港電影評論學會大奬「最佳女演員」。

黃柏高、林家棟、劉雅瑟、廖子妤亦代表劇組衷心感激觀眾的支持。

對於榮升三料影后，雅瑟謙虛地指：「3個奬項都是千斤重，怎樣都要帶回家慢慢欣賞。真的非常感謝鄭保瑞導演，沒有他就沒有我，也感謝家棟哥，讓我從中知道整個團隊的流動性至為重要。謝謝所有喜歡《智齒》的人，我對大家來說是陌生的，謝謝大家對我演王桃這個角色的認可。」

另外，被問到可有考慮再接拍鄭保瑞導演的電影？劉雅瑟笑言：「鄭導演係痴線！其實我都是！不休息不吃飯我都可以！」

至於憑《梅艷芳》拿下最佳女配角的廖子妤則指：「拍攝時的導演、家棟哥和雅瑟不停討論，好像查案一樣抽絲剝繭，我希望有機會可以參與更多。」

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