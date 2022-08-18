【夫婦涉合謀強姦菲傭】男被告認對菲傭有性幻想　形容事主無反抗如「少婦怕醜」

▲ 男被告認對菲傭有性幻想。

32歲妻子涉協助和教唆44歲丈夫強姦菲傭，夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪，案件今（18日）於高等法院續審。男被告自辯稱，案發當晚教事主煮豬大腸時，與事主神交後產生性幻想，欲與她性交，遂以妻子手機發訊息給事主，並給予事主150元作性交易。男被告指事主當時沒有反抗，形容事主「好似少婦怕羞咁」。

兩名被告陳暹德(現年48歲)及其妻黎芷珊(現年36歲)，陳被控企圖強姦及強姦罪，黎則被控協助和教唆強姦及非禮罪，事發於2018年1月21日。

男被告自辯稱，與女被告於2007年結婚後關係良好，惟至案發前1至2年關係轉差，因妻子不滿他「有時出去玩女人，嫖妓」而經常吵架，本案發生後兩人已離婚。

男被告供稱，2017年11月聘請事主X，由於其工作能力不高，故女被告有時會責罵她，他形容與X關係「一般般普通」，但有時會替她解圍。男被告指希望X好好照顧子女，故他對X亦很好，並經常教導X煮食。

男被告案發時為兼職廚師，他指案發當晚回家後，感到屋內氣氛不好，知道女被告曾責罵X，男被告為解圍，遂問各人是否食豬大腸，他遂著X到廚房指導她煮豬大腸。

男被告供稱教導X烹煮期間，與她有眼神接觸及神交，他並向X餵食1件豬大腸。男被告稱於洗澡後，抱兒子返回房間後，以女被告手機傳訊息予X，內容為「I like you. Do you like it sir?」（我喜歡你，你喜歡Sir？）。男被告指因所使用的手機沒有上網功能，遂以女被告手機發訊息給X，之後再致電X，惟對方沒接聽。

男被告指因教X煮豬大腸時，覺得X與他眉來眼去，令他有性幻想，當刻欲與X做愛。男被告指X進入主人房後，他便用廣東話說「一齊瞓覺」，再以英語說「sleeping 」。男被告指X當時沒有作聲，只微笑及點頭，他遂從櫃桶拿出100元給X，X接過後放在櫃頂，並坐在床上，兩人各自脫衣後發生性交。

男被告供稱，當時X沒有反抗及大叫，他於10分鐘內完事。X手執衣物離開房間時遇上女被告，男被告則到客廳櫃桶取50元予X。女被告問及「你哋做乜」，男被告回應「你睇到啦，金錢交易」，之後遭女被告掌摑及責罵，他為逃避而返回房間睡覺，並聽到女被告於房間外以粗言罵X，女被告返回房間後，男被告向她道歉。

翌日男被告被捕後，曾向警員稱X「半推半就」。男被告於庭上解釋，因X沒有拒絕，「好似少婦怕羞」，含羞答答，他或因用詞不當才說了「半推半就」。

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記者：林育慧