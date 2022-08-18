【外送服務】外賣平台「拎得lingduck」宣布本月底後停運 感謝用戶支持
社會 14:02 2022/08/18
外賣平台「拎得lingduck」周二（16日）在社交平台宣布，由於種種原因，拎得亦免不了要向各位暫時道別，相關應用程式（App）及網頁將於本月31日晚上11時59分起停止營運。
「拎得lingduck」指，由2020年開始與本地不同小店合作，提供外賣自取及外送服務，由最初的籍籍無名，直到現時有一批支持平台的用戶及商戶，並得到一直以來的支持，表示「多謝」。
有用戶留言表示多謝lingduck。
作為用家覺得好好，又可以放心食邊間都得…唔洗下下查真係好方便
拎得係我唯一會用嘅外賣app
【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：余思嵐