【外送服務】外賣平台「拎得lingduck」宣布本月底後停運　感謝用戶支持

▲ （拎得 - lingduck fb）

外賣平台「拎得lingduck」周二（16日）在社交平台宣布，由於種種原因，拎得亦免不了要向各位暫時道別，相關應用程式（App）及網頁將於本月31日晚上11時59分起停止營運。

「拎得lingduck」指，由2020年開始與本地不同小店合作，提供外賣自取及外送服務，由最初的籍籍無名，直到現時有一批支持平台的用戶及商戶，並得到一直以來的支持，表示「多謝」。

有用戶留言表示多謝lingduck。

作為用家覺得好好，又可以放心食邊間都得…唔洗下下查真係好方便

拎得係我唯一會用嘅外賣app

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責任編輯：余思嵐