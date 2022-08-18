  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 14:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口販賣】駐港公署：積極尋找東南亞失蹤港人　正與當地大使館保持密切溝通

社會 14:03 2022/08/18

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

外交部駐港公署稱積極尋找東南亞失蹤港人，正與當地大使館保持密切溝通。（資料圖片）

台灣最近揭發有大批華人被騙到東南亞國家，在當地受到禁錮並威逼從事電訊詐騙、賣淫等情況，甚至有傳受害者會被活摘器官。由年初至今，入境處和警方分別收到17宗及12宗求助個案，其中12名港人已安全離開當地，詳情即看【下一頁】外交部駐港公署說，正積極尋找在東南亞失蹤的港人。 

駐港公署表示，正與本港入境處的協助在外港人小組、外交部領保中心及相關國家的大使館保持密切溝通，積極尋找失蹤者，又說高度重視事件，會全力維護海外香港同胞的權益。 保安局表示，高度重視近期有香港人懷疑被誘騙到東南亞國家，被禁錮從事非法工作。

前區議員接獲2宗有關緬甸被困港人的家屬求助，指事主經網上認識的朋友介紹到緬甸打工，抵達後被要求參與詐騙活動，直至達到指定金額才能離開港商強調東南亞不可能月薪10萬請人，呼籲市民提防受騙，詳情即看【下一頁】

民建聯立法會議員葛珮帆指出，東南亞部分地區屬於「三不管」地方，不容易採取營救行動，呼籲市民應小心避免墮入騙局，促請特區政府加大宣傳，避免港人誤墮陷阱。她又提出，特區政府或可對相關國家發出旅遊警示，警方亦需針對打擊網上懷疑虛假的求職廣告。

她又認為，不法份子會利用「自己人呃自己人」的方法，例如會找香港人欺騙香港人，容易令人跌入陷阱。她說，過往都跟進過不少求職騙案，近期有關東南亞國家亦有新招數，包括直接向當地旅客入手，聲稱帶旅客參觀景點，但實際上是誘騙去禁錮營，呼籲港人如有家人前往有關東南亞國家，失聯一段時間，應盡快向警方求助。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【人口販賣】前區議員倡從本地接頭人方向調查　港商：東南亞廠不可能月薪10萬請人
今日 11:57
【人口販賣】前區議員倡從本地接頭人方向調查　港商：東南亞廠不可能月薪10萬請人
【天氣不穩】周末有驟雨及雷暴降雨率6成或以上　下周初至中期天晴酷熱
今日 13:20
【天氣不穩】周末有驟雨及雷暴降雨率6成或以上　下周初至中期天晴酷熱
【檢測公告】黃埔花園錦桃苑第18座檢查80人檢測證明　其中3人違強檢　
今日 13:41
【檢測公告】黃埔花園錦桃苑第18座檢查80人檢測證明　其中3人違強檢　

你可能感興趣

【人口販賣】前區議員倡從本地接頭人方向調查　港商：東南亞廠不可能月薪10萬請人
今日 11:57
【人口販賣】前區議員倡從本地接頭人方向調查　港商：東南亞廠不可能月薪10萬請人
【天氣不穩】周末有驟雨及雷暴降雨率6成或以上　下周初至中期天晴酷熱
今日 13:20
【天氣不穩】周末有驟雨及雷暴降雨率6成或以上　下周初至中期天晴酷熱
【檢測公告】黃埔花園錦桃苑第18座檢查80人檢測證明　其中3人違強檢　
今日 13:41
【檢測公告】黃埔花園錦桃苑第18座檢查80人檢測證明　其中3人違強檢　
罪案 旅遊警示 東南亞 緬甸 入境處 葛珮帆 保安局 立法會 台灣 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
20:23 2022/08/17
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
12:09 2022/08/17
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣
12:34 2022/08/17
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣