【人口販賣】駐港公署：積極尋找東南亞失蹤港人　正與當地大使館保持密切溝通

▲ 外交部駐港公署稱積極尋找東南亞失蹤港人，正與當地大使館保持密切溝通。（資料圖片）

台灣最近揭發有大批華人被騙到東南亞國家，在當地受到禁錮並威逼從事電訊詐騙、賣淫等情況，甚至有傳受害者會被活摘器官。 由年初至今，入境處和警方分別收到17宗及12宗求助個案，其中12名港人已安全離開當地，詳情即看【下一頁】。 外交部駐港公署說，正積極尋找在東南亞失蹤的港人。

駐港公署表示，正與本港入境處的協助在外港人小組、外交部領保中心及相關國家的大使館保持密切溝通，積極尋找失蹤者，又說高度重視事件，會全力維護海外香港同胞的權益。 保安局表示，高度重視近期有香港人懷疑被誘騙到東南亞國家，被禁錮從事非法工作。



前區議員接獲2宗有關緬甸被困港人的家屬求助，指事主經網上認識的朋友介紹到緬甸打工， 抵達後被要求參與詐騙活動，直至達到指定金額才能離開 ； 港商強調東南亞不可能月薪10萬請人，呼籲市民提防受騙 ，詳情即看【下一頁】 。



民建聯立法會議員葛珮帆指出，東南亞部分地區屬於「三不管」地方，不容易採取營救行動，呼籲市民應小心避免墮入騙局，促請特區政府加大宣傳，避免港人誤墮陷阱。她又提出，特區政府或可對相關國家發出旅遊警示，警方亦需針對打擊網上懷疑虛假的求職廣告。

她又 認為，不法份子會利用「自己人呃自己人」的方法，例如會找香港人欺騙香港人，容易令人跌入陷阱。她說，過往都跟進過不少求職騙案，近期有關東南亞國家亦有新招數，包括直接向當地旅客入手，聲稱帶旅客參觀景點，但實際上是誘騙去禁錮營，呼籲港人如有家人前往有關東南亞國家，失聯一段時間，應盡快向警方求助。

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記者：陳麗娜