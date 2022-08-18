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【爸爸湊B】豬隊友一反常態勤力清潔家居　太太翻看閉路電視揭崩潰真相

育兒經 14:28 2022/08/18

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爸爸掛住玩手機，9個月大BB喺佢腳邊便便同吃自己的便便都唔知，呢個爸爸抵打！

爸爸獨自照顧孩童，相信不少都是「豬隊友」，內地一名爸爸早前獨自留家照顧9個月大的BB，媽媽回家發現好吃懶做的爸爸，忽然180度轉變，自動波清洗東西做家務，更向太太謊稱一切安好，媽媽覺得事有蹺蹊，翻看家中的閉路電視，得知真相後感到哭笑不得。

最新影片推介：

綜合內媒報道，內地一名媽媽因外出將9個月大的BB交托給丈夫照顧，當時丈夫讓9個月大的BB在自己的腳邊附近玩耍，自己則躺在地上忘我地玩著手機，BB做甚麼都懵然不知，即使BB「開大」都未有發現，之後BB拿著「黑色異物」放入口，吃下自己便便的BB，沉思一會後，瘋狂地顫抖身體與搖頭，用嬰兒最自然真誠的反應，表現出便便的口感與味道。

當媽媽回到家時，發現鋪在地上的地墊換了，老公忽然「勤奮地清洗東西」，並訛稱「寶寶的便便弄髒墊子」，讓她察覺事有蹺蹊，平日好吃懶做的他，竟然一反常態獻殷勤，即晚翻看家中的閉路電視片段，看到BB吃自己便便的驚嚇過程，令她非常崩潰，

老公完全沒發現寶寶在他旁邊拉出便便、玩便便甚至吃便便，且直到「事後5分鐘」才知道事情大條。

影片公開後，不少家長慨嘆爸爸照顧孩子，孩子能活著就好，「給老公看孩，就要有這樣的心理準備」、不過也有網友表示自己小時候也經歷過吃便便，吃下去沒大礙，現在還好好的，「聽說很多人都是這樣長大的」、「聽好多人說過！！！別擔心」。

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責任編輯︰王明芳

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