【騙推薦金】涉助丈夫騙保單推薦金　前保險顧問判200小時服務令

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女保險顧問經理涉訛稱丈夫推薦多名客戶購買18份保單，使保險公司向其丈夫發放逾1.9萬元推薦費，而遭廉政公署落案起訴。她早前承認7項欺詐罪，今（18日）於東區裁判法院被判200小時社會服務令。

被告彭惠珍（52歲，案發時為先機保險顧問有限公司前銷售經理），原被控10項欺詐罪，其中3罪獲控方不提證供起訴。

辯方求情指，社會服務令和背景報告正面。被告還押兩周已得深刻教訓，並願意賠償，望法庭判處社會服務令。

主任裁判官嚴舜儀判刑指，案件涉及違反誠信，犯案時期長達2年，本可判處監禁，考慮到求情和被告認罪，判處200小時社會服務令。

案情指，先機保險容許其銷售經理招攬推薦人向公司推薦客戶，並會按成功介紹個案，向推薦人發放推薦費。被告於2018年4月招攬其丈夫作為推薦人，並於2018年7月至2020年8月，向先機保險訛稱其丈夫是7名投保人共18份保單的推薦人，誘使向被告的丈夫發放推薦費共逾1.9萬元。據廉署調查，7名投保人均不認識被告的丈夫，僅因保險申請而接觸被告。

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記者：陳曉欣