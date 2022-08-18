【無窮之路II】陳貝兒挑戰4700海拔低氧環境　走遍多個省市尋小人物大故事

《無窮之路》第一季叫好叫座，更令主持陳貝兒當選為央視「感動中國2021年度人物」及於《萬千星輝頒獎典禮2021》中榮獲「最佳女主持」。

TVB於是添食，早前安排陳貝兒拍《無窮之路II—無價之保》，而節目將於本月25日起播出，今次陳貝兒再度挑戰高難度，上山又落海，身體更曾一度響起警號！

走十多個省市

《無窮之路II》雖然尚未開播，但於內地已掀起關注度，而今季5人攝製小隊繼續秉持「堅毅不屈」的求真精神，耗時兩個多月走遍內地十多個省市，包括青海省、雲南省、新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區、海南省等。

從內地最北拍到最南、追尋一則又一則感人而又發人深省的「小人物大故事」。

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▲ （TVB提供）

挑戰大自然

由於要配合防疫，整個拍攝過程不但前期功夫十分繁複、行程亦因要配合隔離等問題變得緊絀，休息時間少之又少，陳貝兒受訪時說：「很多時候是忙到夜晚，搭乘夜機飛到第二個地方，第二天清早繼續開機拍攝。」

除分秒必爭，大自然給予的考驗，包括連綿狂風暴雪的來襲、零下超低溫VS接近40度的灼熱高溫、高達海拔4,700米的低氧含量環境，均大大提高拍攝難度。

▼ 點擊圖片放大 ▲ （TVB提供） ▲ 五人攝製小隊今季繼續秉持「堅毅不屈」的求真精神，耗時兩個多月走遍內地十多個省市。（TVB提供） +7 +6

陳貝兒爬天潛水

仍記得去年拍攝《無窮之路》時，陳貝兒於川藏高原拍攝期間出現高山反應，須送院吸收氧氣治理，而今集攝影師及陳貝兒身體狀況更一度響起警號，可見貝兒十分博命。

去年，陳貝兒與攝製隊攀爬延綿不見盡頭的天梯，他們沿峭壁爬2556級的天梯，體會到村民的艱辛及堅毅。

今季5人攝製小隊除繼續挑戰「高度」爬天山之餘，更會「落海」潛水種植珊瑚，這些對陳貝兒來說均是新體驗、新嘗試。

陳貝兒笑言：「行動很渺小，只希望為生態環境出一分力。我希望透過節目拉近人與自然的關係，讓大家看到國家在保育上下了什麼功夫，也看到那些為生態保護而默默付出的無名英雄。」

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展示人性光輝

確實除畫面的震撼，節目中每位主角不約而同展示了人性光輝，他們無私奉獻、一直不求回報地付出。

對此陳貝兒說：「每個故事、訪問人物都令我好感動，原來全國各地都有人一直努力堅持、默默守護，先令呢個地球唔太失望。每個看似微小嘅力量，都總有聚沙成塔嘅一日、都喺度發生緊蝴蝶效應！呢個好牽動到我反思，我返到嚟香港之後反問自己又可以為呢片大地做啲咩？」

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