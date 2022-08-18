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【育兒心得】學會3個讚美孩子的語言技巧　張嘉兒︰表揚努力過程更具鼓勵性

育兒經 14:19 2022/08/18

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靚媽張嘉兒建議家長，應多表揚孩子的努力過程，更具鼓勵性。

父母與小朋友的種種相處問題，大多從溝通問題引起。有時父母改變一下說話技巧，孩子會較易接受。現身為正面管教工作坊認證講師的張嘉兒，在社交平台分享讚美孩子的語言技巧，並舉出3個例子，集中表揚孩子的努力過程，比單單表揚結果更具鼓勵性。

最新影片推介︰

靚媽張嘉兒提出，家長的正面管教除了控制自己EQ，還要學會一些語言技巧，不單可以用在小朋友身上，更可用於夫妻相處。其中一個語言技巧，就是了解讚美與鼓勵的分別，兩者都很正面，但在正面管教中，兩者的表達方式有不同。

張嘉兒分享讚美孩子的語言技巧。（IG圖片）

例子 1︰
做完功課，真係好叻呀。
改變成
因為你專心所以好快完成咗功課。

例子 2︰
執返乾淨間房咪乖囉。
改變成
我欣賞你諗到呢個方法令到間房變得更加舒服。

例子 3︰
贏咗呢個比賽媽咪以你為榮。
改變成
你係咪好滿意你不斷努力同埋不斷練習嘅賽果。

嘉兒解釋讚揚小朋友，良性循環是有助他們重複良好的行為，但表揚孩子努力的過程更有效。「好多研究都指出，表揚佢哋努力嘅過程，會更加建立冇咁輕易放棄嘅個性，同埋發自內心嘅動力。」

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責任編輯︰林綺玲

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