【衣架打仔】涉以衣架打4歲兒子　31歲父認虐兒判140小時服務令

今年5月網上流傳影片，1名男子疑在家中用膠衣架多次打1名男童的背部和手部，31歲男子其後被捕，證實為4歲男童的父親。涉案父親早前承認1項故意襲擊兒童導致兒童受到身體傷害罪，今（18日）於屯門裁判法院被判140小時社會服務令。裁判官黃國輝指，襲擊兒童是嚴重罪行，考慮到被告即時認罪，有悔意和背景良好，遂接納報告建議判刑。

代號L.S.K.的男被告（31歲），被控於2022年1月在元朗山下路某村屋住所內，作為對男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊男童X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。

被告自行求情指，還押期間深切反省其教子方式有不足之處，承諾不會再犯。

案情指，案發時被告與4歲X及幼子同住，被告與X母當時已分居，正考慮離婚，惟X母間中會探訪X。

案發當日下午，X母在客廳看見被告蹲在地上，用衣架指向X，不斷以髒話怒罵X，並手執衣架多次打X的臀部，令X大哭。被告的虐待過程被X母用手機拍下，其後分享予朋友，影片於今年5月31日在網上及報章廣泛傳播。

曾與X母共事的社工從影片中認出被告和X，向X母查詢後於6月2日經社署報警。被告被捕後，警誡下稱「嗰日我打個仔係好耐之前嘅事，我都唔知點解我打仔嗰件事會俾人拍低咗短片，同埋流出咗。」

被告於錄影會面中解釋，當日X不停用衣架打和腳踢胞弟，他勸阻不果，一時憤怒及衝動將X推倒在地、打他及用腳踩其背部，並稱是第1次打X。惟X錄影會面中表示，被告曾打他和踩他的背部。

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記者：陳曉欣