  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 16:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地米】首批花腰仔於菜統處應用程式發售　2碗飯賣78元

社會 15:38 2022/08/18

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

首批花腰仔於菜統處應用程式發售。（湯致遠攝）

漁護署早前成功復育本地稻米「花腰仔」，首批早造花腰仔於7月收割，現已於菜統處「本地魚菜直送」手機應用程式限量發售。今批收成共提供逾200份125克花腰仔，每份可煮兩碗飯，售價為78元。

首批早造花腰仔由6名農友耕種，約4月播種，7月陸續收割，共產300至400公斤，包裝後分成逾200份125克米（每份約可煮出兩碗飯）發售。市民如有興趣，可於菜統處「本地魚菜直送」手機應用程式訂購，每盒花腰仔售78元，每人限購一盒。

菜統處一級市場經理（推廣）羅嘉豪表示，受7月颱風影響，花腰仔收成減少，加上是首次進行設計和包裝，令花腰仔成本和價格上漲，但仍有信心花腰仔可全部售出。

他又指，未來若有更多農戶加入耕種，且做好宣傳銷售，花腰仔售價有下調空間；他又預告，第二批晚造花腰仔會於10至11月發售。

漁護署農業主任王敏維稱，早造及晚造花腰仔分別均有6名農友耕種，晚造花腰仔產量料有約300至400公斤；她透露，來年將有大型種稻米農場加入生產，相信產量可再提高。

有份種植花腰仔的廣記農場負責人梁廣聯表示，花腰仔與一般水稻在種植上沒太大分別，但花腰子早造較晚造好。據其經驗，早造生長較壯且生命力強，約一畝地便可種出約200至300公斤花腰仔；而晚造時有蟲害較多的情況，如有蛀心蟲等難打走，要提早收割，因此千多呎農地僅能種出數斤花腰仔。他又看好花腰仔銷情，明年會預留土地種植。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【食用安全】奇異果標籤編號解碼　「9」字頭代表有機種植
18:36 2022/06/15
【食用安全】奇異果標籤編號解碼　「9」字頭代表有機種植
【本地有機】大棠復育清朝貢米「元朗絲苗」　結合NFT保育種植生境
00:00 2022/08/15
【本地有機】大棠復育清朝貢米「元朗絲苗」　結合NFT保育種植生境
【本地品種】中大與漁護署成功復育香港絲苗及花腰仔　拆解味道及營養價值
17:22 2022/06/23
【本地品種】中大與漁護署成功復育香港絲苗及花腰仔　拆解味道及營養價值

你可能感興趣

【食用安全】奇異果標籤編號解碼　「9」字頭代表有機種植
18:36 2022/06/15
【食用安全】奇異果標籤編號解碼　「9」字頭代表有機種植
【本地有機】大棠復育清朝貢米「元朗絲苗」　結合NFT保育種植生境
00:00 2022/08/15
【本地有機】大棠復育清朝貢米「元朗絲苗」　結合NFT保育種植生境
【本地品種】中大與漁護署成功復育香港絲苗及花腰仔　拆解味道及營養價值
17:22 2022/06/23
【本地品種】中大與漁護署成功復育香港絲苗及花腰仔　拆解味道及營養價值
銷售 農場 農地 漁護署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
20:23 2022/08/17
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
12:09 2022/08/17
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣
12:34 2022/08/17
【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣