【本地米】首批花腰仔於菜統處應用程式發售　2碗飯賣78元

▲ 首批花腰仔於菜統處應用程式發售。（湯致遠攝）

漁護署早前成功復育本地稻米「花腰仔」，首批早造花腰仔於7月收割，現已於菜統處「本地魚菜直送」手機應用程式限量發售。今批收成共提供逾200份125克花腰仔，每份可煮兩碗飯，售價為78元。

首批早造花腰仔由6名農友耕種，約4月播種，7月陸續收割，共產300至400公斤，包裝後分成逾200份125克米（每份約可煮出兩碗飯）發售。市民如有興趣，可於菜統處「本地魚菜直送」手機應用程式訂購，每盒花腰仔售78元，每人限購一盒。

菜統處一級市場經理（推廣）羅嘉豪表示，受7月颱風影響，花腰仔收成減少，加上是首次進行設計和包裝，令花腰仔成本和價格上漲，但仍有信心花腰仔可全部售出。

他又指，未來若有更多農戶加入耕種，且做好宣傳銷售，花腰仔售價有下調空間；他又預告，第二批晚造花腰仔會於10至11月發售。

漁護署農業主任王敏維稱，早造及晚造花腰仔分別均有6名農友耕種，晚造花腰仔產量料有約300至400公斤；她透露，來年將有大型種稻米農場加入生產，相信產量可再提高。

有份種植花腰仔的廣記農場負責人梁廣聯表示，花腰仔與一般水稻在種植上沒太大分別，但花腰子早造較晚造好。據其經驗，早造生長較壯且生命力強，約一畝地便可種出約200至300公斤花腰仔；而晚造時有蟲害較多的情況，如有蛀心蟲等難打走，要提早收割，因此千多呎農地僅能種出數斤花腰仔。他又看好花腰仔銷情，明年會預留土地種植。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路 骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰