【排便危機】男子大便太用力心跳驟停　醫生警示便秘者：中風死亡風險增1.4倍

▲ 台灣一名男子，因大便太用力致心跳驟停。

便秘問題切勿輕視，有醫生分享，台灣一名男子由於心肌梗塞而到深切治療部留醫，想大便卻排不出來。醫生為男子處方軟便藥期間，男子試圖排便，卻一用力就瞬間喪失意識，出現心跳停止的狀況，最後經及時搶救才救回一命。有本港心臟科專科醫生表示，冠心病病人太用力排便，有機會引發惡性心跳，甚至猝死。若一般人用力排大小便，也有機會令心跳減慢而昏厥。

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據台灣節目《健康好生活》，肝膽腸胃科醫生葉秉威指出，許多人不曉得排便不順這件事並非一個小問題。他表示，有日本研究顯示，便秘的患者因為心血管疾病，或是中風死亡的風險，其實是沒有便秘患者的1.4倍。

葉秉威分享一宗病例指，一位中年男性因心肌梗塞而入院，在等待心導管期間，就入住深切治療病房作觀察。期間男子想排便卻排不出來，在等待醫生處方軟便藥時，男子突然大叫，表示不能呼吸，並瞬間喪失意識。所幸經過5分鐘急救後，病人逐漸甦醒，血壓也慢慢回復正常。醫生其後為他進行心導管，男子才得以保命。

葉秉威指出，男子因患有心肌梗塞，導致心臟功能衰退。而他本身有心衰竭的病史，加上排便不順需要用力，才導致急性心臟衰竭加劇，一度喪失生命現象。

葉秉威表示「便秘是會致命的」，而他也提出6因「便秘」對身體可能產生的影響：

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便秘是否會致命？香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據臨床經驗，若病人患有冠心病，尤其因心肌梗塞而入院的病人，入院首一、兩個星期，醫生會避免病人用力排大小便，否則會增加心臟負荷。

在心肌梗塞、心臟病發首兩星期的高危期，由於心臟肌肉壞死，用力排便時，引發惡性心跳的風險增加，甚至有可能猝死。

故此，病人住院期間，醫生會處方有助排便的藥物讓病人服用，透過使用纖維素或其他藥物軟化大便，以致病人不必用力排便。

而陳藝賢也指出，任何人用力排大小便，以及前列腺肥大的人士用力小便時，都有機會刺激交感神經中的「迷走神經」，令心跳減慢、血壓降低，導致心臟輸出在短時間內減少，大腦供血量減少，因而突然暈倒。

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責任編輯：羅嘉欣