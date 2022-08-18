【第五波疫情】今日新增6,054宗確診個案　另錄5宗離世個案【不斷更新】

▲ （湯致遠攝）

本港第五波疫情持續，連續多天破4,000宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。

今日新增6,054宗確診個案，包括243宗輸入個案，另錄5宗離世個案。

【16：50】

張竹君指，6間院舍有新增個案，包括4間安老院及2間殘疾院舍。詳情即看：【下一頁】

【16：46】

張竹君指，懷疑BA.5有所上升，8月15日樣本中佔27.2%，而BA.2.12.1則佔9%。

另外，近一星期3歲以下兒童確診者，大約佔1.8%至2%，較7月中的1.2%有上升趨勢。

【16：45】

今日學校呈報48宗個案，來自36間學校，有2間學校部分班別需要停課。

【16：40】

張竹君指，今日新增6,054宗確診個案，包括243宗輸入個案。

【16：35】

關慧敏指，最近長者入院情況有上升趨勢，公立醫院已採取不同措施，減低長者感染風險，如確保回院舍長者不具傳染性。

【16：30】

關慧敏公布5宗死亡個案，涉及4男1女，年齡介乎50至92歲，當中僅1人已打3針。

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記者：陳梓蔚