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【日本旅遊】東瀛遊推日本半自由行6天團　每人淨團費8,919元起

社會 16:10 2022/08/18

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東瀛遊推日本半自由行6天團，每人淨團費8,919元起。（資料圖片）

港府推出「3+4」方案，逐步放寬檢疫措施， 港人外遊意欲趨上漲。EGL 東瀛遊推出日本多個半自由行之旅，地區包括東京、沖繩等城市，6天遊未包隔離酒店費用，每人團費$8,919起。

東瀛遊半自由行日本6天團旅行團系列：

    點擊圖片放大
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東瀛遊執行董事禤國全表示，調查發現，疫情之後旅遊模式有所轉變。由於各地入境政策複雜、旅途中遇上不確定嘅因素比以往大，所以對於半自由團需求增加。這類產品既可以讓消費者保留自由行特色，價錢合理，同時亦已安排好一至兩天市外行程、交通、PCR test等。

隨著9、10月航空公司逐步增加航班班次，將繼續推出日本多個半自由行之旅，地區包括 東京、沖繩及其他大城市等。至於旅行費用，不確定是否仍有下調空間，當一開關後，航空公司運力未完全恢復，市民出遊需求大，好大機會出現求過於供嘅情況，屆時相信出遊成本將會有機會增加。

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記者：陳麗娜

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