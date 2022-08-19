【人狗情深】港產導盲犬陪伴走遍世界終退休　主人不離不棄照顧終老：牠是家人

▲ 導盲犬退休後，主人承諾照顧終老。

據說，人類壽命平均70歲，狗卻頂多10到15歲，2者雙雙去到人生下半場，照顧者同被照顧者的身份卻逆轉，由當初初生之犢帶領雙眼患有惡疾的老年主人走遍香港每一角落，兼遊蕩他鄉；10年光景過去，儘管已雙雙老矣，小狗女亦已變為「年邁婆婆」，無法再履行導盲犬的職責，但老年主人卻從不嫌棄，並且承諾陪伴對方終老。

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患有視網膜色素病變的曾建平與Deanna的相遇始於2012年，當時年屆60多歲的他雙目已近乎全盲，經慈善機構轉介及評估，成功成為本港首批導盲犬領養人之一。他指，當時為了加快雙方磨合，自己需親自飛往美國與年僅2歲的Deanna見面，並受當地指導人員培訓，人狗共同起居生活近4星期。即使回香港，Deanna亦需接受本地訓練，讓牠熟習新主人平日生活的路線。

曾建平回憶當日青澀的模樣時，亦不禁眉開眼笑，大讚小伙伴不但乖巧，亦十分聰明，只用了短短4星期，便記熟了路，已經可以帶自己上落電車，巴士及地鐵，於香港各處穿梭。儘管置身於人多車多的香港，但Deanna卻毫無懼色，有時更會利用自身可愛乖巧的樣子為主人出行帶來不少著數。

有一年去灣仔書展，好多人，外圍已經大排長龍，但Deanna不斷用佢鼻索兩索聞兩聞周圍的人潮，許多人可能覺得佢得意，無端端就讓左條路出來，俾我『打尖』，令我很快就入到場。

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許多人覺得盲人世界好小，好多局限，不過，自從Deanna來到曾建平身邊後，卻將以往這些框框通通打破。無論上天下海，統統都難不到這位狗女，在香港，除了會跟主人於鬧市穿梭，亦會有許多行山郊遊；即使身處國外，亦難不到牠，透過靈敏的嗅覺，每一個朝早均可以正確無誤地帶曾建平到最近酒店附近的餐廳享用早餐，每一個傍晚亦可順利在長長的酒店走廊找到屬於主人的房間。

有了Deanna，我唔止多了一對眼，更多了一位知己及家人，牠24小時陪伴我身邊，不但令我多了許多安全感，自信，亦令我多了更大動力去探索這個世界。

因此，同Deanna相依相伴這10年間，曾建平的退休生活可謂多姿多彩，不但於英國、法國、荷蘭、美國、丹麥等多國遍佈足跡，在香港時，又會積極參與義工服務。彼此默契更十足，牠知他的日程，他亦知牠的喜好，經常會買一些小食哄Deanna開心。

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隨著年月過去，12歲的Deanna，換算人齡，今年已經80有多，身體關節亦已經開始老化，無法再應付主人日常的日程，因此，自去年起，便開始退役，主人身邊亦已有另一隻導盲犬Vinny接力。在卸下鞍甲的最初，曾建平指一開始感受Deanna會有失落，並不適應，亦曾會呷醋，於是決定每日會額外花時間在家陪伴她，見她行不出遠門，自己便與工人每日於家門附近帶牠行下，讓她了解自己的地位仍然很重要。

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所幸日子久了，家中兩隻導盲犬亦漸見熟落，有時Vinny在家被主人責備，Deanna便會走到旁邊「吠叫兩聲」求情，令主人哭笑不得，亦感受「齊狗之福」的快樂。問及會否擔心Deanna機能會進一步退化，曾建平指牠是自己的家人，是自己快樂的來源，因此，無論如何，他亦會照顧牠的一生。

Deanna 十年前來到我身邊的時候，我便知自己多了一位家人，家人之間從來不存在誰欠誰！

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記者: 容惠玲